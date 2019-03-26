Министр обороны Литвы: Двери в НАТО открыты для Украины 2 26.03.2019, 16:27

Раймундас Кароблис

Фото: wikipedia

Альянс возвращается к своему классическому облику и целям.

29 марта исполняется 15 лет со дня вступления Литвы, Латвии и Эстонии в состав НАТО – Североатлантического Альянса. По этому случаю сайт Сharter97.org поговорили с Раймундасом Кароблисом, министром обороны Литвы.

- Для Литвы членство в Североатлантическом Альянсе это…?

- Безопасность, а поскольку мы находимся между Западом и Востоком – вопрос безопасности для нас исключительно важный. Совсем недавно была война в Грузии, потом агрессия против Украины. Если бы не то, что Литва в рядах НАТО, наша ситуация хотя бы с точки зрения безопасности была бы совершенно иной.

- Что вы можете сказать о вызовах, которые стоят перед НАТО?

- Естественно, российский фактор. Альянс возвращается к своему классическому облику и целям, которые включают защиту его наиболее уязвимых в военном смысле членов, в том числе и нас.

- В Европе говорят о создании общих, европейских вооруженных сил. Это тоже можно расценивать как вызов для Альянса?

- НАТО – единственный оборонительный Альянс в Европе, и это никто не подвергает сомнению. Точно также понятно, что страны-члены НАТО должны придерживаться своих обязательств. Подводя итоги: главное, чтобы эти две идеи не противоречили друг другу, а Североатлантический Альянс оставался по-прежнему приоритетом.

- В перспективе следующих 15-лет Альянса: можно ли ожидать что Украина сможет войти в состав НАТО?

- Хотя в Украине в последние пять лет произошли огромные перемены, мы отмечаем, что этого пока недостаточно. Демократические принципы, такие как контроль армии гражданским обществом, должны соблюдаться не только на бумаге, но и в реальности. Требуется придерживаться стандартов НАТО в вооруженных силах, и в конце концов важным остается вопрос менталитета, ответственности солдата. Украина здесь должна пройти свой путь, чтобы войти в двери Альянса, которые распахнуты для нее и для Грузии.

- Что будет, если в Беларуси появится все больше и больше российских военных?

- В таком случае положение Литвы с точки зрения безопасности значительно осложнится.

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