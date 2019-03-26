Лукашенко спросил механизатора «про зарплату», но что-то пошло не так 25 26.03.2019, 17:14

13,277

Работник предприятия, которое считаетcя успешным, максимально зарабатывает $250.

Во время поездки в Шкловский район Лукашенко посетил несколько сельхозпредприятий, которые считаются наиболее успешными в регионе, сообщает «Салiдарнасць».

Во время осмотра СП «Газовик-Сипаково» диктатор решил «по душам» поговорить с одним из местных механизаторов.

– Ну а летом максимальная зарплата какая? – спросил Лукашенко, положив руку мужчине на плечо.

– Ну, 700-600…

– Скажи мне честно, получая 700 рублей, в деревне можно жить? – с надеждой уточнил он.

– Ну, если имеешь свое хозяйство, свой огород, – неуверенно ответил механизатор.

Судя по реакции главы государства, он ждал более утвердительного ответа. Тем не менее, Лукашенко быстро нашелся, раскритиковав сельчан, которые не хотят «яблоню посадить» и заниматься своим хозяйством в свое свободное от основной работы время.

– Даже поросенка не хотят держать, а про корову так и речи нет. Я говорю, что если бы на селе люди зарабатывали хотя бы 800-850 рублей. И если еще двое работают… То жить можно, – заметил Лукашенко.

– Да, не вопрос, – подтвердил механизатор.