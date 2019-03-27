Засада на российских офицеров в Сирии: стали известны новые подробности 27.03.2019, 8:55

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Минобороны РФ не сообщило некоторые детали происшествия.

В понедельник вечером Минобороны РФ распространило информацию о том, что в Сирии в конце февраля погибли трое российских военных, «их тела доставлены в Россию». В сообщении подчеркивалось, что Минобороны вело поиски пропавших военнослужащих с самого момента поступления информации об их исчезновении, однако не приводились никакие детали ни касательно самого исчезновения, ни по поводу личностей погибших россиян. Но некоторые подробности имеются у «Новой».

О том, что с российскими военнослужащими в Сирии случилась беда, мы узнали в тот же день — в пятницу, 22 февраля.

«Российский внедорожник УАЗ с номерным знаком 928159 попал в засаду в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор, — говорилось в сообщении, которое «Новая» получила от источника, сражающегося на стороне российских и сирийских вооруженных сил. — В машине находились три российских офицера и сирийский полковник, христианин из Кусейра по имени Монзер Луис. Он был их переводчиком».

Далее шли детали:

«Засада случилась в 40 километрах от населенного пункта Аль-Маядин. Внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на переднем и заднем сидениях. В десяти метрах от машины на песке — две огромные лужи крови. Рядом с ними детали военного снаряжения двух офицеров. Количество крови позволяет судить о том, что двое пассажиров УАЗа погибли на месте. Их тела нападавшие, видимо, забрали вместе с двумя выжившими».

Известно, что в провинции Дейр-эз-Зор продолжают существовать «карманы» ИГИЛ (запрещенная в России организация — Ред.), жертвами которой и могли стать попавшие в засаду военные.

«Новая» незамедлительно попыталась перепроверить поступившие сведения об инциденте, связавшись с другими источниками «на земле»: в Сирии, Турции и Ливане. Информация была совсем скудной, однако она также не исключала возможности того, что два офицера, находившиеся в машине, остаются живыми.

Вскоре поступили известия о том, что российское Минобороны организовало спасательную операцию.

Мы приняли решение не публиковать имеющиеся у нас сведения об атаке на российский УАЗ, чтобы не сорвать возможные переговоры или операцию по освобождению выживших российских офицеров.

Вскоре нам удалось установить многие детали случившегося. В частности выяснилось, что среди попавших в засаду российских военных двое были полковниками, еще один — майором. Один из полковников относился к командованию 7-й бригады Сирийских правительственных сил, находящейся под совместным руководством российских и сирийских военных начальников.

Попавший в засаду УАЗ с российскими военными. Фото: источник «Новой»

УАЗ с россиянами двигался по трассе Пальмира—Аль-Маядин, пролегающей через пустыню, в направлении Пальмиры. (И в Пальмире, и в Аль-Маядине находятся российские военные базы.)

Целью поездки в пустыню была рекогносцировка: выбирали локацию для создания наблюдательного пункта Вооруженных сил РФ в районе нефтяного месторождения Кум, также известного как Т2. Машину с офицерами сопровождала колонна из шести автомобилей, в которых находились порядка 30 бойцов — россиян и сирийцев, а также два пикапа, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами ДШК.

Очевидно, миссия российских военных в сирийской пустыне была разоблачена: вскоре колонна попала под наблюдение. До сих пор неясно, как УАЗ с офицерами отбился от остальной колонны. Однако фото и видео, сделанные сирийскими военными непосредственно после нападения и полученные «Новой», позволяют судить: внедорожник двигался по пустыне один, без сопровождения, когда его атаковали из засады.

15 марта Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на родственников опубликовала имя одного из российских офицеров, находившихся в машине. Это был майор Сухроб Каримов, его останки были доставлены в Москву, и родителей, живущих в Москве, пригласили для взятия генетического материала, необходимого для проведения анализа и опознания тела.

В том же сообщении «Би-би-си» говорилось о «двух полковниках», якобы пропавших вместе с Керимовым. Однако их судьба не уточнялась, что оставляло нам надежду на то, что они живы.

И вот в понедельник Минобороны сообщило о том, что погибли все, кто 22 февраля попали в засаду.

Как сегодня подтвердили «Новой» люди, непосредственно присутствовавшие на месте происшествия после обнаружения расстрелянного УАЗа,

российские офицеры, очевидно, были застигнуты врасплох, когда вооруженные террористы открыли стрельбу по их машине. УАЗ был просто смят шквальным огнем.

Последствия обстрела. Фото: источник «Новой»

Два пассажира на переднем сиденье — майор и сирийский переводчик — погибли на месте. Два пассажира на заднем сиденье, по данным наших источников, скончались несколькими часами позже. У людей, находившихся в машине, не было даже секундной возможности достать оружие и начать отстреливаться.

Наши источники «на земле» подтверждают, что российское Минобороны вскоре после случившегося обеспокоилось судьбой пропавших офицеров и незамедлительно отрядило в пустыню спасательный отряд.

Позиции террористов в пустыне были обнаружены и уничтожены. Тогда же отряд обнаружил и забрал тела погибших военных — трех россиян и одного сирийца.

Открытым остался один вопрос: каким образом террористы узнали о разведывательной миссии россиян в пустыне?

По мнению высокопоставленного командира, сражающегося в Сирии в составе российского подразделения, в районе Дейр-эз-Зор на стороне правительственных сил воюют боевики, прежде поддерживавшие ИГИЛ, а ныне согласившиеся на примирение с режимом. В обмен на согласие сложить оружие и пополнить ряды сирийской правительственной армии режим гарантировал им, что их семьи не будут выселены из своих городов. Как предположил этот командир, именно от «переобувшихся» боевиков ИГИЛ и получил информацию о машине с ценными пассажирами, а также детали их маршрута из Аль-Маядина в Пальмиру.

При этом другой наш собеседник назвал несколько иной источник возможной утечки информации о поездке россиян в пустыню, а именно проиранские подразделения, дислоцированные в Аль-Маядине. «Это фокус в их стиле», — сказал этот человек «Новой». Он напомнил о непрекращающихся трениях между проиранской «Хезболлой» и русскими, в результате которых градус отношений между этими формальными союзниками Асада достиг точки кипения.