Китай снова отказался одолжить юани правительству РФ 3 27.03.2019, 14:54

3,107

Переговоры с китайскими властями идут несколько лет.

Разворот на Восток российской экономики и внешней политики, задуманный властями как ответ на санкции Запада, продолжает сталкиваться с трудностями.

Проект суверенных облигаций в китайских юанях, который правительство России обсуждает с 2014 года, снова откладывается, сообщает finanz.ru.

Необходимой платформы для того, что китайские инвесторы пришли на российский рынок и приобрели за юани спецвыпуск государственных бумаг Минфина, по-прежнему нет, сообщил ТАСС в среду замглавы ведомства Сергей Сторчак.

Россия планировала продать юаневые облигации на Московской бирже и по российскому праву, с тем чтобы привлеченные деньги остались бы внутри страны, однако это идет в разрез с политикой Пекина, который разрешает зарубежным заемщикам лишь панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы Китая, требуется специальное разрешение.

Переговоры с китайскими властями идут несколько лет, но пока успехом не увенчались.

Выпуск на сумму около 6 млрд юанейизначально планировали на 2016 год, затем перенесли на год. В декабре 2017-го Минфин нанял Газпромбанк, Bank of China и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ уже в 2018 году, однако размещение так и не состоялось.

«Постоянно поступает противоречивая информация о том, созданы предпосылки для осуществления заимствований в юанях или не созданы», - жаловался Сторчак в октябре прошлого года.

«Этих предпосылок пока нет, - констатировал он в среду. - Нет необходимой платформы для выхода на то, чтобы китайские континентальные инвесторы с юанями пришли на нашу фондовую биржу».

Он добавил, что консультации с китайской стороной продолжаются.

С точки зрения экономики выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, или разговоры о продаже нефти за рубли, отмечал ранее директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет: торговля с КНР по-прежнему ведется преимущественно за доллары, а межправительственное соглашение о переходе в нацвалюты Пекин подписывать отказался.

По данным ЦБ на январь-сентябрь 2018 года, в долларах проходило 84,6% торговли с Китаем. По сравнению с 2017 годом доля американской валюты в расчетах даже выросла - на 5,6 процентного пункта.

По словам Алтынова, покупать юани для обслуживания долга, по всей видимости, придется за доллары. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.