закрыть
27 марта 2019, среда, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Китай снова отказался одолжить юани правительству РФ

3
  • 27.03.2019, 14:54
  • 3,107

Переговоры с китайскими властями идут несколько лет.

Разворот на Восток российской экономики и внешней политики, задуманный властями как ответ на санкции Запада, продолжает сталкиваться с трудностями.

Проект суверенных облигаций в китайских юанях, который правительство России обсуждает с 2014 года, снова откладывается, сообщает finanz.ru.

Необходимой платформы для того, что китайские инвесторы пришли на российский рынок и приобрели за юани спецвыпуск государственных бумаг Минфина, по-прежнему нет, сообщил ТАСС в среду замглавы ведомства Сергей Сторчак.

Россия планировала продать юаневые облигации на Московской бирже и по российскому праву, с тем чтобы привлеченные деньги остались бы внутри страны, однако это идет в разрез с политикой Пекина, который разрешает зарубежным заемщикам лишь панда-бонды. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы Китая, требуется специальное разрешение.

Переговоры с китайскими властями идут несколько лет, но пока успехом не увенчались.

Выпуск на сумму около 6 млрд юанейизначально планировали на 2016 год, затем перенесли на год. В декабре 2017-го Минфин нанял Газпромбанк, Bank of China и ICBC для организации первого выпуска юаневых ОФЗ уже в 2018 году, однако размещение так и не состоялось.

«Постоянно поступает противоречивая информация о том, созданы предпосылки для осуществления заимствований в юанях или не созданы», - жаловался Сторчак в октябре прошлого года.

«Этих предпосылок пока нет, - констатировал он в среду. - Нет необходимой платформы для выхода на то, чтобы китайские континентальные инвесторы с юанями пришли на нашу фондовую биржу».

Он добавил, что консультации с китайской стороной продолжаются.

С точки зрения экономики выпуск юаневых облигаций стоит ровно в той же череде финансово-политической экзотики, что и торговля нефтью с Ираном, или разговоры о продаже нефти за рубли, отмечал ранее директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

Проблема в том, что доходов в юанях у правительства России нет: торговля с КНР по-прежнему ведется преимущественно за доллары, а межправительственное соглашение о переходе в нацвалюты Пекин подписывать отказался.

По данным ЦБ на январь-сентябрь 2018 года, в долларах проходило 84,6% торговли с Китаем. По сравнению с 2017 годом доля американской валюты в расчетах даже выросла - на 5,6 процентного пункта.

По словам Алтынова, покупать юани для обслуживания долга, по всей видимости, придется за доллары. Иными словами, это будет тот же долларовый долг, только дороже.


популярное за неделю

Мнение

Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй
Хоть на санках с горы катайся, хоть в хоккей играй Константин Скуратович
Воздух уже победил
Воздух уже победил Ирина Халип