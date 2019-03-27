Геращенко: РФ в Минске отказалась от обмена осужденных россиян на украинских политзаключенных 27.03.2019, 21:33

Ирина Геращенко

Фото: ukrafoto.com

РФ отказалась обменивать своих граждан на украинских политзаключенных как в широком формате, так и в узком.

Представители России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отказываются обсуждать вопросы обмена осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Об этом по итогам заседания в Минске 27 марта сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко, передает gordonua.com.

Она отметила, что представитель РФ Борис Грызлов на заседании избегал обсуждения вопроса освобождения 24 украинских военных моряков, захваченных в ноябре 2018 года.

"РФ также категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян [в обмен] на политзаключенных Кремля как в формате 25 на 25, так и в узком формате. Мы предлагали немедленно передать нам больного Павла Гриба, пожилого Алексея Сизоновича и Владимира Балуха в обмен на россиян [Алексея] Седикова и [Вячеслава] Высоцкого. Представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан и повторили мантру о "внутреннем конфликте" и что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком", – заявила политик.

В конце февраля 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook, что в пенитенциарных учреждениях аннексированного Крыма оккупанты удерживают 34 украинских политзаключенных, еще 35 украинцев находятся под стражей в РФ.

13 марта представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук заявлял, что Россия в Минске отказывается обсуждать обмен осужденных россиян на украинских политзаключенных, а также освобождение захваченных в ноябре 2018 года украинских военных моряков.