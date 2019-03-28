«Оптовые цены на бензин поднялись, ждем роста розничных» 3 28.03.2019, 11:42

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Роста акцизов является дополнительным фактором, который будет стимулировать подорожание топливa.

Вместо планируемого снижения акцизов на автомобильное топливо, в Беларуси с 18 марта они значительно увеличены. С 20 марта выросли оптовые цены, скоро подорожает топливо и на заправках, пишет select.by.

В прошлом году правительство рассуждало о снижении акцизов в качестве компенсации белорусским НПЗ потерь от налогового маневра в России. Но в текущем году стало ясно, что отношения с Россией ухудшились надолго и серьезно, поэтому, по-видимому, правительство решило, что ничего компенсировать не стоит, а рост цен можно переложить с бюджета на НПЗ и, в конечном счете на автомобилистов.

Рост акцизов оказался довольно значительным: на 40 рублей за тонну топлива. В результате акциз на автомобильный бензин класса 5 увеличен на 15,8%, то есть до 292,59 рублей за тонну, на бензин, не соответствующий классу 5 — на 9,2% — до 475,08 рублей за тонну. На дизельное топливо соответствующих типов акцизы увеличены на 28,9% и 21,4%. Акциз на природный газ, используемый в качестве автомобильного топлива, увеличен в 2 раза и составляет теперь 108,42 рублей за 1000 куб. метров.

Как заявил 20 марта заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в ходе форума «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика», в течение 2019 года акцизы могут быть как повышены, так и понижены, но это будут исключительные решения, а в целом правительство стремится обеспечить их стабильность.

В концерне «Белнефтехиме» в связи с происходящими событиями сообщили, что не собираются менять свою тактику в отношении изменения розничных цен на автомобильное топливо, которая состоит в плавном пошаговом изменении. Это означает, что скачкообразного роста цен не будет. В последний раз цена на автомобильное топливо в РБ подорожало на 1 копейку с 17 марта. При этом в Белнефтехиме подчеркнули, что розничные цены на топливо в РБ с начале текущего года выросли в среднем на 2%, тогда как российская нефть для белорусских НПЗ подорожала на 8,8% в долларовом выражении.

Роста акцизов является дополнительным фактором, который будет стимулировать подорожание топливa. Скачек цен на него в ближайшее время ожидается и в России, где 31 марта завершается действие соглашения между правительством РФ и нефтепереработчиками о замораживании цен.