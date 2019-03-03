Героиня пропагандистского фильма о «ЛНР» перешла на сторону Украины 4 3.03.2019, 21:17

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Украинка прихватила с собой важные доказательства против оккупантов.

Украинка Светлана обманула пропагандистов РФ и террористов "Л/ДНР", вернувшись на подконтрольную Украине территорию с множеством доказательств против оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, отметив, что женщина будет "золотым" свидетелем для суда в Гааге, сообщает "Обозреватель".

"Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный ЛНРовский блокбастер "Ополченочка". Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочки" в день победы 9 мая. А тут такая подстава", — рассказал журналист.

По его словам, Светлана сбежала из ОРДЛО, несмотря на высокую военную должность и материальные блага.

"По странному совпадению, сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне. А, главное, Светлана вывезла из ОРДЛО доказательства, подтверждающие преступления русских и их намерения дальнейшего вторжение на украинскую территорию. Просто золотой свидетель", — добавил Цаплиенко.