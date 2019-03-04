Путинская игла 3 Андрей Колесников, New Times

4.03.2019, 8:54

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ФОТО: REUTERS

Российскую сказку зарыли в Крымском мосту.

Страна сидит на нефтяной игле. Игла – в яйце отеческой заботы. Яйцо – в утке социального иждивенчества российского народа. Утка в зайце государственного бюджета. Заяц в ларце золотовалютных резервов и фонда национального благосостояния. Ларец – в корзинке с колбасками… Ну, и так далее. Вместо острова Буяна в нашей русской антинародной сказке – полуостров Крым. Там все это и зарыто в Керченском мосту. Тут и сказке конец…

ИПОТЕЧНО-КРЫМСКИЙ КОНТРАКТ

Последнее послание президента, цену которого никак не может обсчитать даже первый вице-премьер Антон Силуанов (то оно стоило 100 миллиардов рублей, теперь уже – 900 миллиардов), стало еще одним инструментом воспитания в народе иждивенца. По сути это был финансовый социалистический напалм — ковровое заливание деньгами недовольства и возможных протестных настроений. Мало нацпроектов – добавляются аттракционы коммунистической щедрости без предварительных подсчетов цены вопроса и без оглядки на законы рынка: не может человек в силу своей безответственности платить по ипотеке – государство будет такое поведение поощрять. Лишь бы этот человек не лез на баррикады и голосовал, как велено на выборах разных уровнях.

Как заметил один знакомый: «Раньше говорили: «Я выполнял приказ». Теперь говорят: «У меня ипотека». Вот он, новый общественный договор: власть держит граждан за субсидируемую государством ипотеку, граждане в ответ на это поддерживают власть. Ипотечно-крымская система в действии.

Ипотека – один из важнейших инструментов управления страной наряду с продажей внешних и внутренних угроз и приравниванием маневров на Донбассе и в Сирии к Великой Отечественной войне. Великое прошлое, блестящее настоящее (ни в коем случае не надо шевелиться, государство придет и за все заплатит, отобрав деньги у активной части населения НДСом и налогом на самозанятых, а также раскулачив олигархов), великолепное будущее – полный прорыв с использованием искусственного интеллекта. Ибо неискусственного не хватает на калькуляцию столь циклопических расходов.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Заголовок новости, облетевший все ленты и газеты: «Путин поручил правительству и ЦБ найти способ снизить ипотечные ставки до 8%».

Давайте проведем лингвистико-экономический анализ. Ипотечные ставки – штука рыночная. Они зависят от текущей конъюнктуры. Единственный способ заставить ставки маршировать – это субсидирование. Государственное. Значит, мера антирыночная. Любая антирыночная мера вроде, к примеру, заморозки цен на что-нибудь полезное в хозяйстве рынок потом отыгрывает. Бумеранг прилетает. Все очень просто: администрируешь цены – продукт исчезает. Отпускаешь цены – продукт появляется. Простая истина, которую испытали на себе несколько поколений советских людей, забыта.

Далее. Чтобы президент что-либо поручил Центробанку, нужно изменить закон о Банке России. В соответствии с ч.2 ст.1 Федерального закона №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» он у нас – независимый. Тем не менее, если мы раскроем перечень поручений по реализации послания, обнаружим там три поручения из 47, где лицом, ответственным за их исполнение, наряду с Медведевым Д.А., несущим, кстати, ответственность вообще за все, является Набиуллина Э.С. То есть президент командует независимым органом вопреки Конституции и законам. Причем командует поручениями, которые не являются нормативно-правовым актом.

Но дело даже не в этом: поручить снизить ставку – это все равно, что сказать: «Поручаю российскому народу жить лучше. Ответственный – российский народ. Срок исполнения: 15 декабря 2019 года. С последующим докладом президенту ежегодно».

Неисполнение KPI, вероятно, влечет за собой увольнение российского народа. Вакансия останется незаполненной. Вряд ли эта позиция окажется привлекательной для шведского или китайского народа, на модели которого всегда заглядывался русский человек.

Это – не театр абсурда. Это – обыкновенный авторитаризм. Пагубная самонадеянность, свойственная всем каудильо. Вместо Пика коммунизма – Пик государственного интервенционизма.

МЕСТЬ РЫНКА

Набиуллиной об инфляции надо думать, которая пошла на опережение (чтоб рогозинские ракеты так летали!), а не о том, как ставку снижать. И как ее снизить, если инфляция вверх попрет?

А кому это интересно, если начальник, поправ политические права, решил, что он – владычица морская и стал нарушать законы рынка. Это как в анекдоте: «Я решил жить вечно.» — «И что?» — «Пока получается».

Именно что – «пока». Рынок жестоко отомстит. Собственно, уже мстит. Приход государства во все сферы экономики, управление ею с помощью прокуратуры, СК, МВД, судов и ФСБ привело к тому, что иностранные инвестиции жахнулись, частные инвестиции можно извлечь из бизнеса только под дулом пистолета или после допроса у чекистов, реальные доходы не могут вынырнуть из минусовой плоскости пять лет подряд. Ни о чем не напоминает? Пять лет. Ровно столько мы живем с аннексированным Крымом. Нарушение международных законов развязало руки в нарушении законов рынка.

Сказке давно уже пришел конец. Ее анестезирующее действие продлили за счет Крыма. Теперь мы все расхлебываем плоды животворящего политического климата полуострова Буяна. Экономические и исторические последствия наступают постепенно. У истории времени много. Даже больше, чем у «долгого государства» Путина. Хоть и игла в яйце, а яйцо в утке… Далее – по списку.

Андрей Колесников, New Times