Крым может остаться без бензина 5.03.2019, 23:15

Российский Минтранс не успел вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту.

Минтранс не успел подготовить досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту, что может негативно повлиять на поставки бензина на полуостров. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, сообщает РБК.

Управление ведомственной охраны Минтранса не исполнило в срок требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста со стороны Керчи. Данный этап предполагал строительство и подготовку к запуску досмотрового комплекса. Сумма работ должна была составить 1,29 млрд рублей, из которых уже оплачено 1,29 млрд рублей. По условиям контракта работы должны были закончиться 15 декабря 2018 года.