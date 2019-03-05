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Крым может остаться без бензина

  • 5.03.2019, 23:15

Российский Минтранс не успел вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту.

Минтранс не успел подготовить досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Крымскому мосту, что может негативно повлиять на поставки бензина на полуостров. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, сообщает РБК.

Управление ведомственной охраны Минтранса не исполнило в срок требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности Крымского моста со стороны Керчи. Данный этап предполагал строительство и подготовку к запуску досмотрового комплекса. Сумма работ должна была составить 1,29 млрд рублей, из которых уже оплачено 1,29 млрд рублей. По условиям контракта работы должны были закончиться 15 декабря 2018 года.


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