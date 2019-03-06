Журналисты рассказали, кто везет печенье из «ДНР» в Беларусь 4 6.03.2019, 10:56

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Иллюстрационное фото

Расследование привело к высокопоставленным политикам времен Януковича.

Продолжение истории, можно сказать, постоянных экономических отношений Минска с оккупированными территориями Украины. На белорусских полках еще с конца прошлого года можно увидеть печенье, которое изготавливают в так называемой «Донецкой Народной Республике». Это фактически первый случай импорта в Беларусь из неподконтрольных Киеву территорий нашей южной соседки.

Кто стоит за этими поставками, рассказал Игорь Ильяш, который сделал специальное расследование для «Белсата».

– С чего началось это расследование?

- Надо сказать, что впервые обратили на это внимание журналисты «Объектива», еще в январе. Они упоминали об этом в одном из своих сюжетов. И действительно, в социальных сетях много замечали в других магазинах, других городах. И это, конечно, стало основанием к тому, чтобы расследовать эту торговую цепочку. Мы выяснили, что фактически это был первый зафиксированный случай, когда не экспортом занимаются белорусские предприятия, а импортом.

Эта продукция крупной кондитерской фабрики «Конти» – это одна из крупнейших компаний на постсоветском пространстве. Владельцем является Борис Колесников – это олигарх, бывший вице-премьер времен Виктора Януковича, а ныне один из лидеров «Оппозиционного блока» в Украине, пророссийской партии. До этого он говорил, что якобы его фабрики в Донецке не работают, они были «отжаты» боевиками. Но, как выясняется, он, очевидно, продолжает их контролировать и получать свои деньги…

Продолжение разговора – в видеосюжете.