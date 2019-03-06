Гандбол: БГК им. Мешкова одолел в гостях «Вардар», который лидирует в турнире 6.03.2019, 11:20

Белорусы победили македонцев со счетом 30:32.

В матче группового этапа СЕХА-Газпром-лиги БГК им. Мешкова на выезде был сильнее македонского "Вардара", который возглавляет таблицу, — 30:32, пишет «Прессбол».

ВАРДАР — БГК ИМ. МЕШКОВА — 30:32 (16:17)

Вардар: Гедбан, Милосавлев; Стойлов (2), Куколовски, Дановски, Поповски (1), Криштопанс (3), Мораес (1), Карачич (1), Скубе (6), Калараш, Чупич (5/4), Дибиров (6), Шишкарев (1), Войводич (3), Киселев (1).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Кулак (4), Бочко (2), Юринок (2), Потеко, Ивич (6/1), Шумак (3), Баранов (2), Разгор, Сельвесюк, Джукич (3/1), Джорждич (8), Шилович (2).

Таблица: Вардар — 39 очков (16 матчей), Нексе — 36 (15), Загреб — 36 (15), БГК им. Мешкова — 33 (16), Татран — 30 (16), Стяуа — 18 (18), Войводина — 16 (15), Железничар — 16 (17), Металург — 10 (16), Извиджач — 4 (16).