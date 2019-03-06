Благодаря вокальному таланту пес стал звездой Сети 6.03.2019, 12:22

Пес породы самоед прославился, научившись петь.

Животные, являющиеся звёздами социальных сетей, чаще всего привлекают пользователей своей необычной внешностью, пишет 120.su.

Пса породы самоед по кличке Призрак природа не обделила красотой, но популярным он стал вовсе не поэтому. Дело в том, что Призрак, который живёт в Норвегии, с самого щенячьего возраста обожает петь. Конечно, вокальные экзерсисы пса больше всего похожи на вой, но если прислушаться, то можно понять — Призрак воет не наобум, а старается следовать за аккомпанементом как можно лучше. Чаще всего певец начинает свои выступления, услышав ту или иную музыку, но порой «катализатором» может стать пищащая игрушка или голоса хозяев.

Собственно, подлинная слава пришла к Призраку после того, как он посмотрел по телевизору шоу американской ведущей Эллен Дедженерес. Её голос так понравился животному, что оно решило подвыть. Видеоролик, позже появившийся в соцсетях, заметила сама Эллен, которая разместила его у себя на странице — и уже на следующее утро Призрак проснулся знаменитостью. Хозяева, конечно, гордятся своим замечательным питомцем — их радует, что пёс, получая удовольствие от пения, ещё и делает других людей хоть чуточку веселее и счастливее.