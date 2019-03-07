В Гродно у школьников на уроках начали забирать мобильные телефоны 17 7.03.2019, 14:41

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Иллюстрационное фото

Новые правила начали работать с начала марта.

Новые правила начали действовать в Гродненской гимназии имени Евфимия Карского. У детей перед уроком забирают телефоны, позволяя пользоваться ими только на переменах.

Как стало известно «Радыё Свабода», нововведение начало работать с начала марта.

Правила пользования мобильными телефонами появились на сайте гимназии. Они касаются как учеников, так и учителей и других сотрудников учебного заведения.

Вкратце

- в здании гимназии вызов должен быть только в виброрежиме или очень тихим;

- пользоваться телефоном во время уроков запрещено. Считать на нем, например, как на калькуляторе, можно, но только с разрешения учителя;

- на переменах ученики могут звонить только родителям или другим родственникам ради «оперативной связи» и «только в случаях обоснованной и неотложной необходимости»;

- учителем вне уроков тоже не советуют пользоваться телефоном в присутствии учеников;

- в гимназии и рядом с ней стоит говорить по телефону тихо и коротко, чтобы не мешать другим;

- снимать на телефоны фото и видео можно только с разрешения педагогов и того, кто попадает в кадр;

- нельзя пропагандировать через мобильник жестокость, насилие, песни и стихи с бранью;

- запрещено намеренно наносить ущерб имиджу гимназии;

- нельзя заряжать в гимназии мобильный телефон от электросети.

Что будет, если кто-то нарушит правила?

На нарушителя составят докладную записку. Ученику будет грозить предупреждение, запись в дневнике, сообщение, вызов родителей в школу, замечание, выговор.

Если гимназист сильно нарушит правила, учитель или гимназическое руководство могут забрать у него телефон и отдать только родителям.

Во внутренних правилах есть ссылка на статью 126 Кодекса об образовании.

Директор: «Мешают на уроках»

Директор гродненской гимназии № 1 имени академика Евфимия Карского Борис Себровский сказал, что правила пользования мобильными телефонами принял попечительский совет гимназии, в которую входят родители учеников. Инициатива принадлежит самому учреждению, рекомендаций «сверху» не было.

Причина запрета пользоваться мобильниками — «мешают на уроках, отвлекают внимание детей».

Как объяснил Борис Себровский, в классах на столе учителя стоят специальные коробки с номерами. Перед началом урока школьник кладет туда свой телефон, а после урока может забрать. Учителю тоже нельзя разговаривать по телефону во время урока. Свой гаджет он может положить в ту самую урну или просто на стол.

Телефоны собирают в ящики перед уроком и отдают на переменах

На вопрос, что будет с теми, кто не захочет сдавать свои телефоны, директор гимназии заверил, что у них такого не бывает.

«Как это не хочет? Правила внутреннего распорядка он (ученик) должен выполнять по Уставу гимназии. У нас таких случаев нет и не будет», — сказал Себровский.

По словам директора, родители гимназистов знают про нововведение.

Минобразования: «Решение принимает администрация школы»

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала, что решение, можно ли пользоваться мобильными телефонами в школе, принимает администрация школы.

Юрист: «Нормы не основываются на законодательстве»

Юрист и соучредитель правозащитной организации Human Constanta Алексей Казлюк сказал Свободе, что документ (правила пользования мобильными телефонами) сомнительный из-за нескольких причин:

- из него не видно, когда он принят и кем;

- там написано, что правила распространяются на сотрудников гимназии, но документ почему-то создает обязанности для учеников;

- законодательство не запрещает создавать в учреждении образования внутренние правила, но эти правила должны быть приняты и оформлены должным образом и не должны противоречить законодательству.

Например, нормы, по которым администрация может забирать телефоны у учеников, пусть даже и временно, не основываются на законодательстве. В кодексе об образовании нет таких дисциплинарных взысканий, как временное отбирание имущества. Согласно статьи 128 Кодекса об образовании, к дисциплинарным взысканиям относятся замечание, выговор и отчисление.

Если говорить об отбирании имущества (телефонов) как профилактику, то в Кодексе об образовании нет ничего о профилактике нарушения локальных нормативных актов, а к профилактике преступлений и правонарушений это не имеет никакого отношения.