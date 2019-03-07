В Бресте продавали опасный российский мармелад 3 7.03.2019, 17:30

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Эти мармеладные конфеты вызывают аллергическую реакцию.

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети Бреста выявлена опасная пищевая продукция. Это жевательный мармелад «Маяма» со вкусами клубники, лимона, груши (в упаковке 170 г), мармелад «Сказка» (в упаковке 800 г) и мармелад «Ягодный микс» (в упаковке 500 г). Изготовлены они были в России. Первый – в Московской области, два других – в Тверской, пишет «Брестская газета».

Данная продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. На упаковке мармелада отсутствовала обязательная информация о наличии в составе конфет диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 34±6 мг/кг, 35±6 мг/кг и 29±6 мг/кг соответственно. Это свидетельствует о наличии консерванта в продукте в количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Опасная продукция запрещена к ввозу и продаже на территории Беларуси.