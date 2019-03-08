Весна 2019 в Вильнюсе: Названы лучшие фестивали и выставки 8.03.2019, 11:41

Где белорусы могут интересно и весело провести время в столице Литвы.

Весна уверенно заявляет о своём присутствии, витает в воздухе и манит куда-нибудь выбраться, сменить обстановку хотя бы на день-два. Tio.by предлагает вам заглянуть в цветущий весенний Вильнюс и рассказывает, где там можно интересно и весело провести время.

День восстановления независимости Литвы

11 марта

Если вы свободны в понедельник 11 марта, можете отправиться в Вильнюс на праздник в честь Дня восстановления независимости Литвы. Звучит, может, слишком серьёзно и даже скучновато, но на самом деле в городе будет праздник: на площади Независимости планируются выступления духового оркестра, представления и концерты.

«Киновесна»

21 марта – 4 апреля

На Вильнюсском международном кинофестивале «Киновесна» («Kino pavasaris») покажут тщательно отобранные фильмы, получившие признание и высокую оценку кинолюбителей и профессионалов на самых крупных мировых фестивалях. Гостей ждут качественное кино, серьезные дискуссии, встречи с известными деятелями кино из Литвы и других стран, а также оригинальные тематические мероприятия. Программа на www.kinopavasaris.lt

Роботиада 2019

23 марта

Большой праздник ждет и маленьких любителей роботов, и фанатов серьезных технологий - в общем, подойдёт для всей семьи. В программе - творческие мастерские, битвы роботов и образовательные занятия. Окунуться в мир будущего и побродить по вселенной роботов в LITEXPO можно за 11 евро (а детям до 4 лет бесплатно), купить квитки можно на www.robotiada.lt (у сайта есть англоязычная версия). А ещё, если покупать сразу два билета, то можно заплатить не по 11 евро, а по 10: так "Роботиада" предлагает "ворваться в технологии вместе с другом".

Фестиваль «Молодая музыка»

23 – 27 апреля

Знаменитый «Jauna muzika» - крупнейший фестиваль электронной и электроакустической музыки в Литве - представляет публике новейшие проекты и достижения в области музыкального искусства.

День независимости Ужуписа

1 апреля

Самый богемный район Вильнюса объявил независимость, создал конституцию и теперь отмечает День независимости 1 апреля: так подчёркивается шуточный характер всего этого замысла. Не забудьте взять с собой паспорт и деньги: на"пропускном пункте" можно обменять евро на "ЕвроУжис". Следить за новостями праздника можно в Фейсбуке.

Выставка «Дни вина»

3 – 4 мая

На горизонте - крупнейшая международная винная выставка стран Балтии! Можно познакомиться с литовскими импортерами вина и иностранными виноделами, а ещё - прикупить классных винных аксессуаров. Разумеется, гостей ждут тематические дегустации, семинары от винных экспертов и знаменитые лекторы со всего мира. Мероприятие пройдёт в LITEXPO, билеты - от 15 евро (купить их можно на vynodienos.lt).

День уличной музыки

18 мая

Как насчёт того, чтобы сменить обстановку и вместо привычной минской "Пешеходки" оказаться на Дне уличной музыки в Вильнюсе? Каждую третью субботу мая тысячи людей выходят музицировать на улицы: любители и профессионалы направляются во дворы, на улицы, скверы и площади Вильнюса. Вооружившись самыми разнообразными музыкальными инструментами, они играют рок, классику, джаз и выбивают африканские ритмы.

Skamba skamba kankliai

21–26 мая

21–26 мая в вильнюсском старом городе пройдёт фольклорный фестиваль Skamba skamba kankliai ("Звучат, звучат гусли"). В программе фестиваля заявлено более 30 мероприятий: от уютных встреч с деревенскими музыкантами - хранителями традиций - до проектов в стиле фолк-джаз, от кинофестиваля до ночных вечеринок с танцами до утра, от концертов традиционных литовских капелл до выступлений иностранных гостей. Традиционно во время фестиваля будет проходить ярмарка народных мастеров и хранителей кулинарного наследия.

Международная ярмарка современного искусства «ArtVilnius‘19»

30 мая – 2 июня

Международная ярмарка современного искусства «ArtVilnius‘19» пройдёт в LITEXPO: это самое крупное мероприятие в странах Балтии, посвященное визуальным искусствам. В 2019 году посетителей ждёт обширная программа: сотни художников, тысячи интригующих произведений, встречи со звездами сферы искусства, а также увлекательные дискуссии.