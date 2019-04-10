Михаил Захаров о наркоскандале в «Юности»: Первый раз слышу! 5 10.04.2019, 13:45

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник клуба попросил назвать конкретные фамилии.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров прокомментировал для информацию, распространенную на сайте МВД Беларуси, о хоккеистах "Юности", которых подозревают в незаконном обороте наркотических средств, сообщает pressball.by.

"Во-первых, пускай это комментирует милиция — раз, во-вторых, первый раз про это слышу, и наши хоккеисты не сидят, или как там, я не знаю, никто там не находится. Что там пишет МВД, ну просто люди, которые пишут, они, наверное, не думают, что они пишут, вот и все, что я могу прокомментировать. У нас все на месте, мы даже не знаем, про что идет речь", — сказал Захаров.

По словам наставника, из клуба никого никогда не задерживали и никто из игроков "нигде там" не находился.

"Вот мы наиграем на игре и нам болельщики: "Все! У нас все хоккеисты". Фамилию хоккеиста мне назовите, там, Лопачук, Дрозд или кто? Все хоккеисты у меня под контролем, про каких хоккеистов "Юности" они пишут в МВД: "задержаны"? Не знаю. Первый раз слышу, честно вам скажу", — прокомментировал Захаров.

Как сообщалось ранее, 1 апреля нарядом патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД были задержаны двое молодых людей, в карманах которых обнаружились наркотики, позже определенные экспертами как гашиш. По информации МВД, личности нарушителей были установлены, "ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба "Юность-Минск". Днем позже появились сведения о задержании еще двоих игроков клуба.