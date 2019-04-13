Как в Судане свергли друга Путина и Лукашенко 3 13.04.2019, 8:19

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Фото: Reuters

Омара аль-Башир правил страной 30 лет.

1 апреля армия отстранила от власти диктатора

Омара аль-Башира, который с 1989 года возглавлял Судан. "Новое время" все, что нужно знать о военном перевороте.

Главное о свергнутом диктаторе Судана

Омар аль-Башир - исламист и бывший офицер армии, который в 1989 году сам пришел к власти после военного переворота. После этого он отменил конституцию, ввел нормы шариата и объявил Судан исламским государством.

Его дважды переизбирали на президентский пост - в 2010 и в 2015 годах.

В 2010 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Его обвиняют в геноциде во время межэтнического конфликта в Дарфуре в 2003 году, во время которого погибли тысячи людей. Он стал первым действующим главой государства, против которого выдвинул обвинение международный орган юстиции.

Несмотря на это, в 2017 и 2018 годах Омар аль-Башир ездил в Россию, где обсуждал сотрудничество двух стран с президентом Владимиром Путиным.

Встреча Омара аль-Башира с Владимиром Путиным в Кремле в июле 2018 года

Фото: kremlin.ru

Протесты длились с декабря 2018 года

Протесты в Судане начались 19 декабря 2018 года. Сначала суданцы требовали снизить цены на хлеб, но затем стали требовать также отставки Омара аль-Башира. Протесты быстро распространились по всей стране. Суданские оппозиционеры призывали военных поддержать протестующих.

В январе издание The Times сообщало, что в подавлении антиправительственных протестов в Судане участвуют наемники из российских ЧВК. В ответ в российском Министерстве иностранных дел заявили, что в Судане действуют представители частных российских охранных фирм, не связанных с правительством РФ. По словам представительницы МИД РФ Марии Захаровой, их функции якобы ограничивались подготовкой кадров для силовых структур Судана.

22 февраля Омар аль-Башир ввел чрезвычайное положение в Судане сроком на год. Он распустил центральное правительство и правительства штатов.

К тому времени, по данным активистов, погибли 60 человек. Власти Судана официально подтвердили гибель 32 человек, в том числе троих сотрудников сил безопасности.

A victim of a gun wound with live bullet in Omdurman today. #مدن__السودان_تنتفض #SudanUprising pic.twitter.com/f1AYqahH00 — Sudan Change Now (@Sudanchangenow) 9 января 2019 г.

Военный переворот

Несмотря на чрезвычайное положение, протесты продолжались - с 6 апреля началась сидячая забастовка у резиденции президента. До 10 апреля, по данным правительства Судана, погибло еще 11 человек, из которых шестеро были сотрудниками "правительственных сил".

Сообщалось, что сотрудники Национальной службы разведки и безопасности Судана дважды пытались разогнать многотысячный антиправительственный митинг у здания Министерства обороны.

Глава оппозиционной партии Аль-Умма Садык аль-Махди заявлял, что, начиная с 6 апреля, в ходе массовых антиправительственных протестов погибли около 20 человек, и еще десятки пострадали.

На фоне протестов 8 апреля в Судане произошло полное отключение электроэнергии.

11 апреля в официальном обращении к народу, которое транслировало суданское телевидение, министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти Омара аль-Башира, и что он будет арестован и доставлен в безопасное место. Он также объявил, что на два года вводится переходной период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы. Кроме того, военные на три месяца ввели в Судане чрезвычайное положение и отменили Конституцию, принятую в 2015 году. Ахмед Авад Ибн Ауф заверил, то военные будут соблюдать права человека.

Военные снова отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного диктатора.