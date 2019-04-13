Украинцы на телегах пытались ввезти в Беларусь 800 кг сала 16 13.04.2019, 20:28

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Фото: Госпогранслужба Украины

Инцидент произошел в Волынской области.

В Волынской области трое граждан Украины пытались двумя телегами вывезти в Беларусь 800 кг сала. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в субботу, 13 апреля.

Отмечается, что пограничники заметили у границы трех жителей Шацкого района, которые при себе не имели документов. Как оказалось, в двух телегах находилось 28 мешков сала. Пограничники задержали мужчин и изъяли груз. Об этом инциденте сообщили в Нацполицию.

Фото: Госпогранслужба Украины

На задержанных мужчин составили админпротоколы по статьям "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда" и "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".