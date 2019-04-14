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Татьяна Северинец: Правителя нужно гнать в шею после вандализма в Куропатах

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  • 14.04.2019, 21:36
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Татьяна Северинец

Уничтожение крестов в урочище - вне морали.

4 апреля власти уничтожили около 100 крестов, которые были установлены по периметру народного мемориала в Куропатах, а вчера, 13 апреля, еще 50.

В обществе это вызвало шок, непонимание и взрыв негодования. Действия властей для витебской «Весны» оценила координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» из Витебска Татьяна Северинец:

"Куропаты - мозоль, которая мешает этой гнусной власти торговать независимостью страны. Она все время стонет и болит, напоминая о страшной, но правдивой истории жизни белорусов под российской оккупацией.

Уничтожение крестов - вне морали. Это государственный вандализм. И после подобного следовало бы переходить к общенациональной акции неповиновения.

Ведь власть, которая обязана служить народу, топчет святое и прыгает на могилах. Что после этого народ должен сделать с таким правителем? Да, гнать в шею, так как только народ Беларуси может быть настоящим хозяином на белорусской земле", - говорит Татьяна Северинец.

Напомним, партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).

4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.


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