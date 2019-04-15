Видеофакт: Ракета из ПЗРК сбивает под Триполи самолет союзного Кремлю генерала 3 15.04.2019, 12:03

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Предположительного, использовался зенитный комплекс «Стрела».

Истребитель лояльного Москве генерала Халифы Хафтара (МиГ-21 либо МиГ-23 по разным версиям) был сбит в воскресенье переносным зенитным комплексом (ПЗРК). Об этом сообщает South Front со ссылкой на отслеживающие ситуацию ресурсы. Издание публикует видеозапись запуска ракеты по летящему самолету, а также фотографии с предполагаемого места падения истребителя, сообщает newsader.com.

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара утверждают, что самолет потерпел крушение в результате технической неисправности. South Front полагает, что "это очень маловероятно", поскольку "на опубликованном видео можно увидеть две ракеты", пущенные из ПЗРК. Предположительного использовался зенитный комплекс "Стрела". Пилоту удалось катапультироваться. В ЛНА сообщили, что с летчик в безопасности.

Ход конфликта

В эти дни, как сообщается, Хафтар посетил Египет, который наряду с Россией является союзником мятежного генерала в наступлении на Триполи, где находится правительство национального согласия (ПНС) в главе с Фаизом Сарраджем. Последний пользуется поддержкой ООН и западных стран. В ходе оборонительной операции "Вулкан гнева", которую объявил Саррадж, удалось остановить наступление и, по данным правительственных войск, захватить в плен около 200 бойцов из армии Хафтара. В ходе конфликта стороны неоднократно обменивались авиаударами.

Ранее в ЛНА сообщали о том, что им удалось сбить самолет ПНС L-39, однако эта информация не была подтверждена объективными наблюдениями. В ПНС отрицали сообщения о том, что потеряли самолет.

В то же время South Front считает, что, несмотря на провал "блицкрига", у ЛНА в перспективе есть большие шансы на победу в этом конфликте. По данным издания, в ходе наступления армии Хафтара удалось захватить в том числе две военные базы и вооружение ПНС близ Триполи.

"Хотя ЛНА не добилась быстрой и решительной победы над силами против ПНС в Триполи, события последних нескольких дней показали, что коалиция воюющих за ПНС ополченцев оказались неспособны оттеснить силы ЛНА от города вдоль всей линии фронта, – пишет South Front. – В среднесрочной перспективе это означает, что у ЛНА есть все шансы изолировать столицу от остальных областей, поддерживающих ПНС. Такое развитие событий станет серьезным ударом по защитникам Триполи, подготовит почву для дальнейших наступательных операций и укрепит переговорную позицию руководства ЛНА".

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в течение 10 дней боев за Триполи погибли более 120 человек и еще более 500 получили ранения. По данным наблюдателей, большая часть из них – представители воюющих сторон.

Как сообщало ранее Reuters, правительственной армии удается удерживать противников на подступах к столице страны Триполи, ведя оборонительные бои в заброшенном международном аэропорту, который находится в 11 километрах от центра города, в котором проживает 1,2 миллиона человек.

Помимо гуманитарной катастрофы, конфликт угрожает нарушить поставки нефти, усилить миграционные потоки через Средиземное море в Европу, сорвать мирный план ООН по Ливии и позволить исламистским боевикам использовать хаос, отмечает агентство.

Сам Хафтар называет себя оплотом против исламских экстремистов, однако его оппоненты видят в нем потенциального нового диктатора, подобного Каддафи. Во время начала наступления две недели назад он связался с МИД России и доложил о своих действия против тех, кого он назвал "террористами". Москва, в свою очередь, заблокировала резолюцию в Совбезе ООН, направленную на осуждение действий Хафтара.

Хафтар, Пригожин, нефть

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний его визит состоялся в ноябре 2018 года. Тогда на встрече Хафтара с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин.

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что около 300 российских наемников "ЧВК Вагнера" оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару. По данным издания, россияне преследуют следующие задачи: во-первых, обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота; во-вторых, удерживать под контролем потоки нефти в южную Европу после того, как энергетическая отрасль Ливии окажется под властью Хафтара, чья армия с января ведет захват нефтяных месторождений.

Разделенная Ливия

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011 года. Попытки правителя Ливии Муаммара Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи убили в городе Сирт.

После свержения режима Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Столица Триполи и запад страны находится под контролем Правительства национального единства, созданного в конце 2015 года под эгидой ООН.

Восток Ливии и отчасти юг подконтролен палате представителей Ливии, также называемой Правительством в Тобруке. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает эту политическую силу.

Выборы президента страны должны были состояться в Ливии еще в 2013 году, однако с тех пор электоральное мероприятие неоднократно переносилось. В очередной раз выборы были перенесены на весну 2019 года. Их срок подходил к моменту текущего наступления Хафтара. Мятежный генерал участвовал в договоренностях о переносе выборов вместе с премьером Сарраджем. На 14-16 апреля была запланирована конференция ООН по поиску политического выхода из ливийского кризиса.