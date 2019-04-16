Опрос: Больше 40% украинцев хотят проведения дебатов между Зеленским и Порошенко 7 16.04.2019, 14:15

1,139

Иллюстрация 24tv.ua

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора.

41,9% украинцев считают необходимым проведение дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, сообщает "Новое время".

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

26,7% опрошенных хотят, чтобы дебаты состоялись, но считают их необязательными.

24,7% респондентов назвали дебаты ненужными, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

При этом 51,3% украинцев ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать.

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора. Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов является скорее важными для них: они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых принимается решение и выборе.

Опрос проводился с 9 по 14 апреля. Было опрошено 2004 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.