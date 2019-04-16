Ахтем Чийгоз: Я очень большой оптимист, иначе не выжил бы 1 16.04.2019, 17:33

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Ахтем Чийгоз

Герой сопротивления крымскотатарского народа рассказал о российском плену, борьбе и выборах в Украине.

Крымский татарин, Народный герой Украины Ахтем Чийгоз, три года отсидевший в российском плену за свои убеждения, до боли переживает за будущее страны, за результаты выборов и за свой народ, который вот уже пять лет в оккупации подвергается террору со стороны агрессора - Российской Федерации, пишет censor.net.

Заместитель главы Меджлиса не покидал полуостров после его оккупации, а продолжал показывать отношение своего народа к тому, что произошло весной 2014 года, за что 29 января 2015 года его арестовали. Ахтема Чийгоза обвинили в "организации массовых беспорядков" во время проукраинского митинга у здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. 11 сентября 2017 года так называемый верховный суд Крыма приговорил крымского татарина к восьми годам колонии строгого режима.

Освобождение Ахтема Чийгоза стало возможным, благодаря совместным усилиям президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Сейчас главная цель Народного герой Украины, который получил это высокое звание во время плена, – добиться возвращения Крыма в состав Украины, вернуть свободу своему народу. И для него это не громкие заявления, а дело жизни – в Крыму остались его дочери, старший сын, отец.

Там похоронены сын и близкие родственники, мама, которая умерла, пока он находился в тюрьме. И сейчас, в преддверии второго тура президентских выборов, Ахтем-ага постоянно встречается с молодежью страны, ездит по университетам, чтобы рассказывать им о своей борьбе, о цене свободы и умении думать не только о своем благополучии, а о будущем страны в целом. И от нашего выбора через несколько дней, уверен крымский татарин, напрямую зависит судьба его народа. Он многим возмущен, происходящее его тревожит, и он без устали объясняет всем вокруг, что все это значит.

"ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ НЕ САМУЮ БОЛЬШУЮ ПЕНСИЮ? НО ПРИ ЭТОМ ТЕБЯ НЕ ЗАХВАТИЛИ, В ТВОЙ ДОМ НЕ ПРИЛЕТАЛИ СНАРЯДЫ"

- Я провел много встреч в университетах, в том числе на западе Украины, - говорит Ахтем Чийгоз. - Меня поразило, что некоторые ректоры предупреждали меня, что их студенты очень чувствительны к вопросам выборов. Скажу больше - у меня создалось впечатление, что у некоторых из них и война, которая идет в стране уже пять лет, - далеко. А на первом месте - их личное местопребывание и благосостояние. Меня это очень возмущает. Как это так? Ты учишь наших детей, будущее нашей страны, готовишь нам смену, но совершенно не объясняешь им, как формируются институты власти, что от того, кто будет премьером, кто президентом зависит курс страны в будущем. И что все завоеванное, все, полученное ценой жизней других граждан страны, можно легко потерять, девальвировать. И когда ректоры просят: о выборах говорить со студентами нельзя, о политике нельзя…

Я отвечаю: "Буду говорить о политике, потому что вся наша жизнь сегодня - это политическая борьба". И каждый раз, когда мы достигаем успеха, на нас с новой силой обрушивается угроза со стороны России, и биться приходиться дальше. С этой угрозой нужно бороться и молодежи. Я обязательно говорю студентам, что голосовать – это не только их право, но и обязанность, и ответственность не упустить все то, что сделано за эти годы. В огромных аудиториях, где собирается по 200-300 студентов, и где сначала могут быть ухмылочки, к концу встречи заметно меняется отношение, ребята опускают глаза, задумываются.

После майдана, казалось, все поняли, что такое настоящий патриотизм. А потеря Крыма и наши пленные, сидящие в российских тюрьмах и в неподконтрольных Украине Луганске и Донецке, должны были формировать единственно возможное мировоззрение: у нас идет война против России. Но голосование в первом туре, мягко сказать, удивило…

- Во многом мы привели эту ситуацию к тому, что имеем сейчас, сами, постепенно поддались подмене понятий. Именно этим занимается Россия информационно на нашей территории. "Бойки и Вилкулы" почему-то называются оппозиционерами, а не врагами, кем по сути они являются.

- Я постоянно говорю об изменениях, которые произошли, благодаря 2014 году, к которым Украина шла все 25 лет условной независимости, которую нам декларировали представители бывшей номенклатуры еще Советского Союза. Мы за короткий срок достигли того, чего не было в девяностых не в силу развития гражданского общества и национальных интересов, а потому что у всех предыдущих "лидеров" был свой мусор в голове. И они свои предубеждения пытались втюхать нам всем, навязать свои ценности и идеалы. Для процессов становления нации и государства такого, как мы хотим, пять лет - это не срок.

При этом для отдельно взятого человека это, конечно же, много. Поэтому мы и оцениваем все процессы через собственное я. Пока я сидел три года в тюрьме, у меня умерли близкие люди, в том числе и моя мама. Выросли сыновья. Одному было 13 стало 16, второму 18, а когда я вышел уже 21... Когда я их увидел после освобождения, встревожился, что самые ответственные моменты в их формировании я пропустил. Но мой отец меня успокоил: "Не переживай. Они твои дети, и успели принять все основное, что ты в них заложил". Да, им нужна была моя поддержка, но они мужчины. И возмужали, благодаря тому, что в них заложено на генетическом уровне.

Со страной же другие критерии. Нужно уметь видеть успехи, случившиеся за эти годы. Если будем пытаться относиться к этому только через личное, ничего хорошего не получится. Ты получаешь не самую большую пенсию? Но при этом тебя не захватили, в твой дом не прилетали снаряды, ты не живешь в той трагедии, которой подверглись сотни тысяч других граждан страны. Определенной технологией является дефокусация внимания общества от войны в стране на социально-экономические проблемы. Снижая при этом эмоциональность на победу, деоккупацию своих территорий и своих граждан, и наоборот, повышая эмоциональность в сторону того, что все плохо.

Последние полтора года нам насаждают - вы против. Выборы - это не против. Выборы - это когда ты за. Если ты думаешь "за" - сразу оцениваешь действия человека. Что он сделал? И так по каждому. Нужно объективно видеть сделанное и голосовать. Не поддаваться манипуляциям с нашими эмоциями и нести ответственность за свое право голоса.

Кто должен напоминать людям, что они сегодня живут безопасно и благополучно за счет чужих жизней? И это при том, что война еще не окончена, оккупация длится. Кто должен об этом говорить? Учителя в школах, преподаватели в университетах, журналисты по телевидению. А я увидел, как нашим прекрасным детям навязчиво объясняют об успешности в жизни собственной. Я согласен, мы должны стремиться к европейскому уровню образования.

Но в саму Европу мы идем всей страной, а не отдельными группами по интересам. Я захожу в университеты - на стенах висят портреты из прошлого, люди, которые либо открывали данные университеты, либо достигли успехов, благодаря учебе в этих стенах. Это замечательно. Но сегодня, в данный момент, этот университет работает, благодаря тем, кто воюет на фронте. Вот чьи лица студенты должны видеть. Они должны знать биографии своих ровесников, отдавших жизнь за Украину. Таких, к сожалению, уже много. Дональд Туск, 20 февраля выступая в Верховной Раде, сказал, что Небесная сотня - это герои не только Украины, но и всей Европы, так почему во всех университетах и школах страны не висят портреты этих людей?

Несколько фраз из речи Дональда Туска в Верховной Раде Украины:

"Вы устояли в самую трудную минуту вашей истории. Вы устояли и будете оставаться гордыми и несокрушимыми вопреки геополитике, вопреки злым намерениям агрессивного соседа и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены.

Из личного опыта и опыта польского народа хорошо знаю, что чувство одиночества во время опасности бывает хуже, чем наступление врага.

Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Также Евросоюз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море.

Хочу поблагодарить вас за ваше мужество. Ребята из Небесной сотни вошли в пантеон не только украинских, но и европейских героев. Всем матерям погибших клянусь: Европа всегда будет помнить о ваших сыновьях.

Урок мужества, который преподали всему миру в феврале пять лет назад, изменил нас. Украина показала, что стоит быть смелым и полным достоинства, что добро может победить зло, что героизм может быть чем-то большим, чем чисто нравственным призывом, что это может быть ключом к победе. Многим людям на свете, униженным и порабощенным, вы дали величайший дар - надежду на то, что и для них, слабых сегодня, наступит день победы.

Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа. Позвольте повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам Европейского союза: Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину - продает будущее Европы.

…не нанесите друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, подтверждает, что внутренние конфликты в наших двух странах являются крупнейшим подарком для третьей стороны. Спорьте в меру и оставайтесь едины в делах, которые имеют важное значение для Украины.

Не буду здесь читать лекции о коррупции. Вы все недавно показали, что готовы бороться с ней. Только прошу всех поверить, что честность и прозрачность власти нужны не потому, что это требование Евросоюза, а потому, что этого требуют ваши граждане. Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненны для кого-то".

"Я ПОБЕДИЛ. МЕНЯ ВСЕ-ТАКИ НАЗВАЛИ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ"

- Нам последние годы внушают, что мы устали от войны, что мы хотим мира, - продолжает Ахтем-ага. – Некоторые телеканалы и ответственные за политпропаганду всячески это навязывают. Возьмите скандал с Евровидением. То, что произошло, - ответственность не только тех, кто поет, пляшет и абстрагированы от тех трагедий, которые каждый день происходят на войне и в оккупации. Это ответственность и тех, кто за три года снизил значимость Евровидения. Этот конкурс – площадка, чтобы показать лицо Украины, заявить о ее борьбе, о свободе, чести, достоинстве и национальном патриотизме. Джамала именно на этом конкурсе ярко заявила об оккупации Крыма русским миром, об ущемлении интересов целого народа, и о той войне, которую ведет Россия против Украины. И вдруг те, кому поручили заниматься отбором, решили, что все уже в прошлом, это может быть просто шоу. Делегированная им ответственность от имени народа внезапно пошла по пути разложения наших принципов, тем самым снижая значение и боль войны и оккупации.

Знаете, в тюрьме я был свидетелем того, как самый обычный парень, севший за кражу телефона, за полгода превратился в законченного тупицу и патриота России только благодаря тому, что смотрел телеканалы "Звезда" и "РенТВ", которые насаждают скрепы и мифы великодержавной империи с утра до вечера. На моих глазах за полгода он превратился в идиота-патриота.

К сожалению, некоторые наши телеканалы тоже многому научились у пропагандистской российской машины. Но это связано как раз с тем, что все они принадлежат олигархам, которых ничего, кроме своей личной выгоды не волнует. А Россия отлично играет с теми, на кого можно повлиять. Я думаю, мы сами переложили ответственность на телевизор и на государство, сказав, что мы все свое сделали в 2014 году. Но живого общения никто не отменял! И мы должны работать и дальше: защищать свою страну, отбивать врагов, воспитывать молодежь. Это всегда было зоной ответственности общества.

18 ноября 2015 года во время церемонии награждения на Чонгаре, в нескольких километрах от оккупированного Крыма, орден Народный герой Украины был передан народному депутату Украины, крымскому татарину Рефату Чубарову, который спустя год отдал награду супруге Ахтема Чийгоза

Я не ношу государственные награды – не люблю этого, неловко. А вот орден Народного героя Украины с лацкана пиджака не снимаю. Он мне дорог, потому что я его получил, когда находился в тюрьме, и потому, что именно народ страны оценил мою борьбу. Студенты расспрашивают меня о нем, и я рассказываю момент, как сам узнал о моем награждении. Я уже просидел год, а это очень тяжело – первый год в тюрьме. Шел первый год оккупации полуострова. У наших врагов эйфория: все, кто не с ними, те против, людей похищали и убивали, арестовывали, тюрьмы переполнялись.

А с 25 декабря по 15 января в тюрьме своеобразный "праздничный" карантин. К тебе не приходят даже адвокаты, из камеры не выводят, находишься в полной изоляции. И вот 15 января меня вывозят на этап. Я стоял в подземном длинном коридоре вместе с тридцатью-сорока зеками. Всех вывели из камер, много охранников. Сыро очень. И тут один из надзирателей говорит: "Что, Чийгоз, тебя там, в Украине, героем наградили". Произнес он это с такой издевкой, ухмылкой, принижением. Мол, что там эта Украина, эта хунта и недогосударство может. Я посмотрел на него и ответил: "Если народ Украины меня, крымского татарина, считает своим героем, для меня это высокая честь!" Вы бы видели, как желваки заходили у него от злости. Он явно ждал ответа: "Да зачем мне их орден, я же в Крыму, причем тут Украина..". После этого зеки подходили ко мне и говорили: "Ахтем-ага, мы на референдум не ходили. Мы за оккупантов не голосовали"… Достойное поведение определяет отношение к тебе и тюрьмы, и твоих врагов.

- Но могло стать хуже…

- После подобного по ночам у меня всегда проводили обыски, месяцами не выводили на прогулки. И черт с ними. Это их слабость. Главное - отношение к тебе народа Украины. И в ответ ты не должен подвести. Неважно какой ценой, даже ценой смерти. Ты не имеешь права сойти со своего пути, потому что тебя так высоко оценили.

Из более ранних интервью Ахтема Чийгоза: "Да, каждое мое заявление и выступление тут же ухудшало условия моего пребывания. Однако через два года, например, тюрьма кричала: "Слава Украине!", а в ответ неслось: "Героям Слава!" "Аллаху акбар!"

- Орден сначала передали вашей жене…

- Да, через год после награждения. Жена ездила выступать в Брюсселе. Кстати, там ее уговаривали поплакать, рассказать, как ей тяжело. Это же личная история, которую европейцы лучше поймут. Она сказала: "Нет. Весь народ и сам Ахтем знает, за что сидит. И мы будем бороться против оккупантов". Вот это гораздо серьезнее повлияло на тех пассионариев, которые становятся депутатами Европарламента. И вот когда она возвращалась в Крым, ей передали орден. Это был 2017 год, уже шли суды. Жена выступала в роли моей защитницы, поэтому мы могли видеться. И однажды я сказал: "Эльмир, меня скоро отправят на этап в Сибирь куда-то. Ты бы принесла бы мне орден, чтоб я хоть посмотрел на него"… "Не пропустят", - говорит. "А ты специально возьми", - настаивал я. Чувствовал, что ко мне произошли некоторые изменения со стороны моих надзирателей. И вот заходит Эльмира на суд, вытаскивает из сумки орден. Я удивился страшно: тризубец, на колодке флаг Украины. "Ты как пронесла?" - удивился я. "Ты знаешь, - говорит жена. - Они открыли сумку, посмотрели и сказали: пусть Чийгоз увидит"…

Буквально на следующий день после этого впервые за три года опер передал мне четыре или пять писем. Я знал, что их тысячи. Просто мне их не давали. Но я всегда думал так: ничего, что не дают, пусть сами читают. Им же надо было их проверять. На этих тоже стоял штамп "Проверено". И вот суд идет, а я читаю переданные мне письма. Во время обеда попросил адвоката подойти ко мне: "Николай, это что?" А там были письма из России: Екатеринбург, Питер, Пермь… И каждое тянуло минимум на две-три статьи. "Мы осуждаем оккупацию Крыма". "Приносим вам извинения за действия нашей российской власти". "Мы с украинским народом". Вот такие мессиджи. Адвокат тоже был поражен: "Да, что-то очень удивительно, что вам их передали". "Какая причина, как думаешь?" - "Сложно сказать". – "А тебе не кажется, что мне хотели показать, что не все оккупанты такие". Тот, кто мне передал эти письма, сам рисковал. И он, кстати, был не из Крыма…

Такие вещи дают возможность четче понять, что я постоянно несу ответственность. Так каждый, кто воюет, кто сидит в тюрьме, обязан быть порядочным. Мы же боремся не за свое личное. Меня не раз и купить пытались, и много благ предлагали, и власть, и деньги…

Я ношу этот орден, потому что горжусь тем, что я - украинец. Всем студентам рассказываю, как мне насаждали российское гражданство. Везде писали и зачитывали: Ахтем Чийгоз, гражданин России и Украины. Я им сразу говорил на понятном им языке: не лепите мне это ваше гражданство! Когда мне оглашали приговор, так называемый судья зачитывал: Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич, гражданин Украины... Я встал и начал хлопать. Жена говорит: "Ты чему радуешься? Тебе восемь лет дают". "Какая разница, - улыбнулся я, - восемь, десять. Я победил. Меня все-таки назвали гражданином Украины".

Я много лет участвовал в выборных процессах в Крыму. И никогда не проигрывал, потому что всегда разговаривал и общался с людьми. Тяжело смотреть людям в глаза, если ты нечестен. Многие избегают таких встреч, потому что у людей есть право задавать самые разные вопросы, в том числе и сплетни, интимные вещи. И мне всегда легко. Я люблю разговаривать глаза в глаза, потому что всегда честно отвечаю. И я вижу, как наш президент пошел к людям, и точно знаю, что он увидел все эти глаза. Это его преимущество. Он заходит на площади, идет к людям. Я свидетель этого.

"Я ПО НАТУРЕ СВОЕЙ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ОПТИМИСТ. ИНАЧЕ НЕ ВЫЖИЛ БЫ НИ В ТЮРЬМЕ, НИ В КРЫМУ"

- У меня четверо детей и уже четверо внуков, - продолжает Ахтем-ага. - Когда мне предлагали подписать определенную бумагу и выйти на свободу, мне просто становилось стыдно. Потом уже не раз говорили: ваши мужество и героизм не дали вам пойти на такой поступок. Нет! Как бы я ни поступил, дети бы поняли. Они до последнего будут пытаться меня оправдать. Друзья тоже поймут. Моя личная ответственность не позволяла это сделать: "Я эту гнусность подписывать не буду". Меня возвращали в камеру. Я знал, что после этого в течение нескольких недель каждую ночь меня будут прессовать. Садился и думал: вот подписал бы и через 200 метров уже был бы на свободе… Хорошо, вот я подписал и вышел, а как людям в глаза смотреть? Как дальше с этим жить? Хотя признаю - некоторые живут. "Ничего потерпишь", - сам себе говорил. Других я могу обманывать, а себя же не обманешь.

Из более ранних интервью Ахтема Чийгоза: "У нас традиционная крымскотатарская семья. Мама всю себя посвятила детям. Мы в 1979 году пытались вернуться в Крым из Узбекистана, куда семью депортировали в 1944 году и где я родился. Были сложности: отец не мог найти работу, прописку не давали.

У меня полжизни прошло вне Родины и полжизни на Родине. Я очень редко вспоминаю жизнь на чужбине, хотя там прошла юность. Но последние 27 лет могу описать детально. Потому что каждый прожитый на Родине день - это счастье, выстраданное целым поколением.

Наши старики рассказывали нам о депортации, как это происходило, и мы росли с этими мыслями. Мне уже 53 года, а я до сих пор помню эти рассказы. В фильме "Хайтарма" есть сцена, когда в вагоне для скота мальчика семи-восьми лет подымают к окну поближе к решетке, чтобы он вдохнул свежего воздуха. Так вот, мой отец был одним из таких мальчиков. Отец участвовал в этих съемках, он и моя мать плакали, как тогда… Во время чеченской войны мы принимали детей в свои дома. И в моей семье жила девочка. Когда я включал "новости" (а там все время что-то происходило, кого-то задерживали), она закрывала глаза, прыгала за диван и кричала: "Я боюсь". Наши дети сейчас живут с этой же мыслью. Потому что, когда на твоих глазах отца кидают на пол, бьют по почкам, сапогом по спине, прижимают его лицо к полу…"

Как раз в 2014 году мой сын поступил в крымскотатарский университет. Когда меня арестовали, он вынужден был уйти из него. Каждый день преподаватели говорили ему: твой отец не прав, ему надо было согласиться и признать Россию. Он отвечал им дерзко, в глаза и бросил учебу. Когда меня освободили и он приехал в Киев, его хватило на два месяца. Он вернулся в Крым. Мать каждый день плачет, переживает. Фамилия же наша страшная. Но сын сказал: буду с народом. Значит, мы правильно его воспитали. Я же сам прошу других детей и семьи: не надо уезжать из Крыма, оккупант как раз этого и хочет. А чем отличаются мои дети и внуки от внуков и детей моих соотечественников? Я своих должен спасать, а тех нет? Поверьте, мне очень нелегко. Постоянно переживаю. Регулярно доходят новости, что в Крыму то зачистки провели, то арестовали кого-то, то похитили, то убили…

Из более ранних интервью Ахтема Чийгоза: "Отец приехал недавно в Киев на один день. Он здесь спать не мог. Сразу сказал: "Мне достаточно мысли, что ты на свободе. Я тебя увидел. Отправь меня завтра домой. Там твои внуки, твои дети, мои дети. Я сейчас для них центр, потому что тебя с нами нет".

Я никому и нигде не читал лекции о геополитике, хотя мог, ведь я политолог по образованию, неплохо знаю историю. Когда я смотрю в глаза молодым людям, прямо говорю: не могу поверить, что вы будете голосовать за шута, который в случае победы должен будет представлять нашу страну в мире. Вы это себе представляете?

Недавно я менял колесо на машине и на СТО у меня произошел странный разговор. Один из работников оказался из Донецка. Он начал говорить: "Я знаю, что такое война, мой дом разбомбили, поэтому голосую за тех людей, которые не относятся к нынешней власти". И он считает, что его дом разбили по вине… Украины. Я удивился: "Ты здесь живешь, работаешь, и главное - живой. Но теперь мстишь Украине за то, что россияне разбомбили твой дом на территории Украины. То есть Украине надо было лечь под Россию и тогда дом бы твой не взорвался. Ты такие делаешь выводы? А где твое уважение к этой земле? Ты здесь ешь, пьешь, живешь, а уважения нет. Я - крымский татарин – сколько смогу, столько буду пытаться помогать этой стране. Я же не озлобился. Хотя для этого были причины – нас сдали. И народ не озлобился. Мы все равно стараемся помогать Украине".

Знаете, пятую колонну в обществе никто не отменял. Мы за большими стратегическими целями не увидели, как общество обманули. Пятая колонна должна принимать правила той страны, где живет. Русские в Америке на Бродвее, стали американцами? Нет, они ненавидят Америку. И дай им возможность – прилепят ее к своему сараю, болоту, к России. И так же в любой другой точке мира. Что с Англией сделали? На брекзит повлияли. Поэтому для них нужно определять строгие правила поведения.

- Но сепаратисты, живущие внутри нашей страны, даже не боятся, что могут понести наказание…

- Потому что народ делегировал свои полномочия государству и отошел в сторону. Общество, посредством тех же общественных организаций, не должно спускать подобные ситуации. Мы не должны говорить, что мы устали. Пять лет - это ничто. Это не большой срок в рамках развития страны. Но мы вдруг решили, что мы Майдан выиграли, на войне отбились, теперь пусть государство все это делает. Когда вы остываете, переходите в пассионарное состояние, вы не себя обвиняете в происходящем, а ищите виновного. А начинать нужно с себя. Три года в тюрьме я бился и мне повезло – я вышел. Зачем я сидел там, если бы удовлетворился своей теперешней жизнью, спокойствием, безопасностью, всеобщим уважением. Я не могу успокоиться, пока Крым не вернется в состав Украины. Это значит, что я использую каждый день, каждую встречу для того, чтобы напоминать всем вокруг: тысячи людей на полуострове находятся в тяжелой ситуации. Общество должно жить этим, постоянно помнить об этом. Иначе, если у меня перестанет болеть, мы Крым не вернем и войну не выиграем.

Я - инструмент по возвращению части украинской земли. И мы все своеобразные инструменты. В Крыму я был инструментом Меджлиса. В кабинете не сидел, не любил, проводил в нем только официальные встречи. Все видели меня на улицах города, на рынках. Туда все съезжались – кто купить, кто продать, и я слышал разные мнения, доносил свои мысли. Я и сейчас в Киеве хожу на рынке - и митинги устраиваю.

Просто все вдруг почувствовали, что общество остыло. Я участвовал в разных мероприятиях общественных организаций – вроде бы делается дело, находятся средства, поднимаются важные вопросы, а участвуют во всех этих делах одни и те же люди. Общественники должны идти в школы, институты, и не в Киеве и в областных центрах, а в селах и районах. На это нужно тратить время. А зачем? – размышляют многие. Легче съездить в Европу. Но там уже за тебя рассказывают, сколько в тюрьмах наших ребят, сколько погибли. Пока мы там подняли информационную осведомленность, здесь, в стране, ее провалили. Поэтому общественные организации все свои ресурсы должны включить, чтобы каждый украинец почувствовал свою национальную ответственность за страну. Это тоже Майдан. Каждый день Майдан продолжается. Патриот - это высокая ответственность.

- У вас сейчас нет ощущения страны, уходящей из-под ног?

- Я по натуре своей очень большой оптимист, иначе не выжил бы ни в тюрьме, ни в Крыму. Я знаю, что краткосрочные игры иногда срабатывают. Но когда президент сказал, что он не будет в угоду дивидендов на выборах менять риторику, не будет национальные интересы страны и народа ставить в зависимость от какой-то группы лиц, я его поблагодарил за это. Потому что он ставит перед собой долгосрочные и перспективные цели. Вот на такие цели я работаю, живу ради них.

Запомните: я украинобот. Уже демонстрировал, что за Украину жизнь готов был отдать. И сейчас готов. И я никогда ни от кого не получал оплату за работу на благо страны. Это мой принцип. И биться буду до конца. В Крыму все это хорошо знали. И здесь пусть не сомневаются.