Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов21
- 16.04.2019, 17:53
- 1,754
Кандидаты в президенты Украины все-таки встретятся на дебатах?
Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площадей с НСК Олимпийский, пишет "Украинская правда".
Об этом на брифинге 16 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, и представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - cказал Медведев.
Он добавил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.
"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.