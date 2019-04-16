Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов 21 16.04.2019, 17:53

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Кандидаты в президенты Украины все-таки встретятся на дебатах?

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площадей с НСК Олимпийский, пишет "Украинская правда".

Об этом на брифинге 16 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК Олимпийский, и представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - cказал Медведев.

Он добавил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.