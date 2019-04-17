10 причин начать день с кофе 2 17.04.2019, 9:25

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Про этот напиток мы знаем много мифов и реальных фактов.

У кофе есть поклонники и противники. Но нет такого человека, который никогда не пробовал этот напиток. Кому-то кофе помогает проснуться, кому-то расслабиться, а кто-то просто любит его вкус и запах. Воздействие этого напитка на организм часто изучалось учеными в разных странах. И если обобщить эти исследования, то получается, что кофе человечеству просто жизненно необходим, пишет orthodox.od.ua.

Кофе – источник антиоксидантов

Так устроен человеческий организм, что больше всего антиоксидантов он усваивает из кофе. Так что, как источник молодости и здоровья, кофе обгоняет овощи и фрукты.

Запах кофе успокаивает

Исследования, проведенные корейскими врачами, позволили выяснить, что кофейный аромат особым способом воздействует на белки, ответственные за напряжение мозга, и в результате человеку проще настроиться на позитивный лад.

Кофе против симптомов болезни Паркинсона

В 2012 году в научном журнале Science Daily была опубликована статья, в которой приводилась статистика эксперимента, выяснившего, что больные с синдромом Паркинсона при ежедневном употреблении этого напитка могли лучше контролировать свои движения.

Кофе благотворно влияет на печень

125 тысяч человек приняли участие в исследовании, проходившем 22 года. Результаты работы поразили медиков – у того, кто выпивал хотя бы одну чашку кофе в день, на 20% снизилась вероятность развития цирроза печени. Так что людям, регулярно употребляющим алкоголь, кофе просто необходим.

Кофе против депрессии

Аромат и вкус кофе повышают настроение и успокаивают. Поэтому кофе на человека благотворно воздействует на людей с повышенной возбудимостью. Ученые выяснили, что

2–4 чашки кофе в день снижают риск суицида, как для мужчин, так и для женщин на 50%.

Кофе снижает риск рака кожи

Отдыхая в жарких странах, обратите внимание, насколько там популярен кофе. Оказывается, он значительно снижает риск развития рака кожи у женщин. Поэтому, на отдыхе начинайте свой день с чашки ароматного напитка.

Кофе повышает спортивные достижения

При попадании в организм, кофеин увеличивает количество жирных кислот в крови. А это позволяет мышцам поглощать и сжигать жир, более эффективно преобразовывая его в энергию необходимую при физических нагрузках.

Кофе снижает риск развития сахарного диабета

Согласно данным исследований, люди, выпивающие 3 чашки кофе в день, на 50% реже заболевают сахарным диабетом второго типа.

Кофе повышает работоспособность

Руководство телекомпании CNN провело среди сотрудников несколько тестирований и исследований, которые доказали, что кофе помогает человеку более эффективно выполнять свои служебные обязанности, быстрее справляться с нестандартными заданиями и ситуациями. В результате чего был сделан вывод о том, что кофе позволяет мозгу человека более эффективно работать.

Кофе стимулирует счастье

Американский Национальный институт здравоохранения провел исследование, показавшее что люди, которые пьют хотя бы 4 чашки кофе в неделю, на 10% меньше подвержены депрессии, чем те, кто вообще не употребляют кофе.

Так что, конечно, не стоит злоупотреблять этим напитком. Но пользы от чашечки кофе с утра будет гораздо больше, чем вреда от нереализованных желаний отведать запретный плод, вред которого, как показывают исследования, сильно преувеличен.