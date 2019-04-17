Пасха в 2019 году: подготовка и традиции 17.04.2019, 13:39

Верующие люди с нетерпением ждут этого светлого дня.

Воскресение Христово отмечают, наверное, в каждой белорусской семье. Верующие люди с нетерпением ждут этого светлого дня.

Korrespondent.net расскажет все о Пасхе 2019, когда Светлое Христово Воскресенье отмечают католики и отличаются ли традиции празднования от существующих у православных. Традиционно на Пасху дается дополнительный выходной.

Когда празднуют Пасху 2019: как вычисляется дата

Пасха символизирует Воскресение Иисуса Христа после принятия им мученической смерти за все грехи рода человеческого во имя его спасения от адских мук. Пасхальному Воскресению предшествует длительный подготовительный период.

Многим известно, что Пасха - праздник переходящий, но единицы знают каким образом определить точную дату празднования в конкретном году.

Определить день Пасхи поможет Александрийская пасхалия. Так, счет дней ведется от дня весеннего равноденствия, 21 марта. Пасха выпадает на первое воскресенье после полнолуния.

Если оно наступает раньше, тогда пасхальным будет считаться следующий воскресный день. В 2019 году первое полнолуние после дня весеннего равноденствия наступает 19 апреля, а первое воскресенье после него - как раз 28 апреля 2019 года.

Подготовка к Пасхе

Один из самых важных элементов подготовки к Пасхе - Великий пост длительностью 7 недель. Великий пост 2019 начнется 11 марта и закончится 27 апреля.

В этот период придерживаются строгого поста не только в еде, но и стараются очистить душу с помощью поста духовного.

Пасхальный период тесно связан с другими важными религиозными праздниками:

7 апреля - Благовещение;

за неделю до Пасхи, в 2019 году это 21 апреля, - Вход Господень в Иерусалим;

на 40 день после Пасхи, в 2019 году это 6 июня, - Вознесение Господне;

на 50 день после Пасхи, в 2019 году это 16 июня, - Троица (Пятидесятница).

Традиции и обряды на Пасху

Неделя перед Пасхой 22-27 апреля называется Страстной, а дни с понедельника по субботу “страстными” или “великими”. Последняя седмица - период, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа на Земле, в том числе распятие, смерть и воскрешение.

Именно в последнюю неделю к празднику готовятся особо тщательно, стараются закончить уборку дома, пекут пасхальные куличи и красят яйца. По возможности, рекомендуется ежедневно посещать богослужения, сосредоточиться на духовных размышлениях и молитвах, не совершать дурных поступков, простить обидчиков.

Страстной понедельник. День воспоминания о проданном братьями в рабство патриархе Иосифе. В храмах занимаются мироварением, а именно готовят особое ароматическое масло из пяти десятков ингредиентов. Подобный продукт готовится раз в год на протяжении трех дней.

Страстной вторник. Это последний день, когда Иисус проповедовал в Иерусалимском храме. На богослужениях читают сразу четыре главы из Евангелия.

Страстная среда. В среду Христос был предан Иудой Искариотом за 30 серебренников. Это последний шанс исповедаться перед Пасхой.

Страстной (чистый) четверг. День Тайной вечери. Во время вечернего богослужения в храмах читают "Двенадцать Евангелий", люди держат зажженными свечи, которые не гасят по пути домой. В Великий четверг можно и даже необходимо причаститься.

Традиционно к Страстному четвергу жилища уже убраны, а хозяйки пекут куличи, красят яйца, делают заготовки праздничных блюд. Можно устроить большую стирку.

Страстная пятница. Траурный день, распятие Христа. В храмах из алтаря выносят плащаницу, перед которой преклоняются верующие. Это изображение Иисуса, лежащего в гробу.

Страстная суббота. В этот день вспоминают о погребении Иисуса Христа. Поздно вечером освещают принесенные людьми в храм куличи.

Ночь перед Пасхой - особенная, ее нужно провести в молитве, прося о прощении грехов и очищении души. Если в этот период, вы не находитесь в церкви, то в полночь надо зажечь свечу, которую принесли из храма в Вербное воскресенье.

После освящения пасхальных корзин надо прийти домой и отдохнуть. Весь период до Вознесения при встрече не здороваются, а христуются словами ”Христос Воскрес!”, в ответ им отвечают: “Воистину Воскрес!”.

Не правильно посещать на Пасху места захоронений. Души усопших только в этот день собираются за одним столом с Богом и вызывать их оттуда живым родственникам не стоит. Согласно церковным канонам, поминать усопших необходимо в Проводное воскресенье, через неделю после Пасхи. В 2019 году - 5 мая.

Когда празднуют католическую Пасху 2019

Обычно православная и католическая Пасха отмечается в разные дни, очень редко даты совпадают. Это связано с тем, что летоисчисление ведется по разным календарям: у православных – по юлианскому, католиков – по григорианскому. Католическая Пасха 2019 будет отмечаться 21 апреля.

Традиции празднования католической и православной Пасхи практически не отличается, разве что пост менее строг. В некоторые дни Великого поста католикам разрешаются мясные и молочные продукты.

Главный символ католической Пасхи - Пасхальный Кролик, который символизирует силу природы и процветание. Хозяйки пекут пряники и разные сладости в форме кролика, а также большое количество шоколадных яиц.