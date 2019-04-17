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Экс-президент Перу застрелился во время задержания

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  • 17.04.2019, 19:16
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Алан Гарсия
Фото: AFP

Алан Гарсия занимал должность президента Перу дважды.

Бывший президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, умер в госпитале Лимы. Об этом сообщил телеканал TeleSUR в среду, 17 апреля, передает korrespondent.net.

Отмечается, что врачи пытались спасти бывшего главу государства, однако его ранения оказались слишком серьезны. У Гарсии произошло три остановки дыхания, после чего скончался.

Ранее в среду суд вынес решение арестовать Алана Гарсию на 10 дней. В тот момент, когда сотрудники прокуратуры предъявили ордер экс-президенту в его доме в одном из районов Лимы, политик выстрелил себе в шею.

Алан Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах. Его подозревали в получении взяток от крупной бразильской строительной компании Odebrecht.

Напомним, в марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински ушел в отставку после угрозы импичмента. Скандал разгорелся после публикации сведений о том, что две связанные с Кучински фирмы получали крупные суммы денег от Odebrecht.


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