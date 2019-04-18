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Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мира

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  • 18.04.2019, 20:01
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Рейтинг возглавила Венесуэла.

Агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира — Misery Index, передает meduza.io.

«Индекс несчастности» определяется как сумма прогнозируемой инфляции и безработицы в отдельно взятой стране

Первое место с огромным отрывом, как и год назад, заняла Венесуэла. На втором месте Аргентина, на третьем — ЮАР.

Россия заняла 17-е место. Исследователи связывают это с ожиданиями роста цен и застоем в безработице.

Самыми счастливыми экономиками, исходя из ожидаемой в 2019 году инфляции и безработицы, можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур.


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