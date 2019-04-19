Ученые нашли самую древнюю молекулу во Вселенной 19.04.2019, 15:11

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Доказательства присутствия этого соединения в космосе искали 100 лет.

Команда ученых из США и Германии обнаружила в космосе гидрид гелия – первое устойчивое химическое соединение, появившееся через 380 000 лет после Большого взрыва, пишет «Вокруг света».

Предполагается, что самая древняя молекула образовалась, когда атом гелия поделился своими электронами с протоном, электрически заряженной элементарной частицей. Это открыло путь к образованию молекул водорода, а позже – целых звезд и галактик.

Гидрид гелия был получен в лаборатории почти столетие назад. Ученые знали, что его стоит искать в газовых облаках, из которых рождаются звезды, а также в том веществе, которые они выбрасывают после смерти. Однако найти доказательства его существования в космосе удалось только сейчас – в маленькой, но яркой 600-летней планетарной туманности NGC 7027 в созвездии Лебедя, которая находится на расстоянии около 3000 световых лет от нас.

Данные были получены в ходе миссии Sofia, совместного проекта NASA и Немецкого аэрокосмического центра.

«Очень интересно, наконец, увидеть один из строительных блоков молекулярной вселенной», – говорит Джером Лоро, эксперт по гидриду гелия из Брюссельского свободного университета, который не принимал участие в исследовании.