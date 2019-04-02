В Лиде после тренировки умер спортсмен-десятиклассник 4 2.04.2019, 11:34

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По факту его смерти проводятся следственные мероприятия.

В Лиде, в филиале Гродненского государственного училища олимпийского резерва умер учащийся 10-го класса отделения тяжелой атлетики. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Минспорта.

По имеющейся на данный момент информации, Андрею Дороховичу стало плохо после плановой тренировки. Была оперативно вызвана скорая, однако, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти парня не удалось.

По факту смерти Андрея Дороховича проводятся следственные мероприятия.