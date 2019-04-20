Стало известно, как белорусских водителей «развели» с дорожным налогом 20.04.2019, 10:47

Минфин проговорился.

Министерство финансов прокомментировало предложения, поступившие во время общественного обсуждения проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении". О реформе дорожного сбора рассказал заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Максим Конюшко, сообщает БелТА со ссылкой на журнал "Финансы. Учет. Аудит".

Большинство участников общественного обсуждения настаивало на необходимости включения госпошлины в стоимость топлива, что, по их мнению, позволит обеспечить ее справедливое взимание (кто больше ездит - тот больше платит) и минимизировать затраты на администрирование. В Минфине обратили внимание, что на стоимость топлива влияет большое количество внутренних и внешних факторов. Ежегодно нефть будет обходиться Беларуси все дороже, к 2024 году цена для нас достигнет мирового уровня. Это требует принятия компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтеперерабатывающего комплекса. Одной из них является снижение доли взимаемых налогов в цене топлива.

Сейчас на белорусских НПЗ масштабная модернизация, которая требует значительных затрат. Источником этих ресурсов может быть лишь прибыль от реализации нефтепродуктов, величина которой напрямую зависит от уровня цен на них. "По этой причине все предстоящие решения по повышению стоимости автомобильного топлива целесообразно принимать только в целях обеспечения эффективности работы нефтеперерабатывающей отрасли, а также для компенсации роста цен на российские углеводороды. Дополнительное удорожание продукции за счет включения госпошлины в создавшихся условиях только повысит социальную напряженность в обществе и негативно скажется на финансово-экономических показателях субъектов хозяйствования", - полагают в Минфине.

В создавшихся условиях (в том числе из-за налогового маневра) в целях сглаживания негативных последствий в перспективе может потребоваться снижение (вплоть до полной отмены) акцизов на нефтепродукты. "Таким образом, включение госпошлины в цену топлива не гарантирует в среднесрочной перспективе стабильность доходного источника в связи с возможным вынужденным отказом от налогов в его стоимости", - резюмировал Максим Конюшко.

Проектом указа предусматривается "отвязать" госпошлину от прохождения техосмотра и взимать ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. При этом физлица получат возможность применения скидки при уплате средств за 12 и более месяцев. Учтены интересы тех, кто пользуется автомобилем нерегулярно - платить сбор можно будет помесячно.

Электронная система контроля стимулирует граждан своевременно оплачивать сбор, - считает минфин. По мнению министерства финансов, такой механизм существенно упростит порядок администрирования и обеспечит справедливое взимание средств.

При общественном обсуждении граждане в комментариях к проекту указа отмечали, что "налог на дороги уже включен в автомобильное топливо". Однако в Минфине пояснили, что это утверждение не соответствует действительности. Госпошлина сегодня является основным источником формирования дорожного фонда. Ее доля в структуре поступлений в разные годы составляла от 48,6% до 75,8%, в этом году она должна составить 51,7%. "Ошибочно считать, что государство наживается на сборе. Дорожный фонд является дефицитным. Для обеспечения финансированием первоочередных расходов отрасли из республиканского бюджета в него ежегодно направляются значительные средства", - добавили в Минфине. Только в 2018 году на эти цели выделено 105,6 миллионов рублей, в 2019 году объем перечисляемых средств повысится до 139,3 миллионов рублей.