Парень из Калинкович взял кредит, чтобы «отбить» девушку от распределения 21.04.2019, 13:11

Фото: страница Владиславы Шеремет в «ВКонтакте».

Условия работы были невыносимыми.

«Если любишь человека, все для него сделаешь», — считает Дмитрий Гарист из Калинковичей. И это для парня не пустые слова. Прошлой осенью он взял кредит, чтобы помочь своей девушке Владиславе Шеремет не отрабатывать распределение в деревне.

Владе 26 лет. Училась на ветеринара в Витебской ветакадемии. Еще до поступления для подстраховки взяла целевое направление. С ним, говорит, было больше уверенности, что поступит. В итоге после выпуска девушка должна была на пять лет отправиться в одно из хозяйств Гомельской области. Так и случилось, пишет tut.by.

В августе 2015-го Влада переехала в деревню, а в сентябре вышла на работу. Сама работа ей очень нравилась: животные, шутит, для нее всегда были ближе людей.

По договору хозяйство предоставило ей жилье.

Фото: страница Владиславы Шеремет в «ВКонтакте».

— Поселили меня в двухэтажный дом на четыре квартиры, — описывает обстановку собеседница. — В квартире на тот момент уже жила девочка, которая отрабатывала в хозяйстве распределение программистом. С Илоной мы сразу сдружились. На двоих у нас была большая комната, кухня и совмещенный санузел. Ванны, правда, как и горячей воды, не было, только унитаз.

Вместо плиты — мультиварка Илоны и электроплитка, которую Влада привезла от мамы. Два прибора в розетку сразу лучше было не включать: проводка, вспоминает, могла заискриться. Периодически молодые специалисты вызывали электрика. Он все чинил, но через какое-то время снова начинались проблемы.

— В квартире стояла нерабочая печка и семиреберная батарея, — перечисляет девушка. — Руку на батарею кладешь, она вроде бы теплая, но помещение особо не обогревала. Чтобы согреться, мы ставили между кроватями обогреватель. Рядом грели вещи перед работой.

Девушки обратились в контору, просили решить ситуацию с отоплением, им ответили: «Потерпите». К концу зимы печку в доме починили. Хозяйство закупило работницам дров, вот только те оказались сырыми.

— В итоге нам разрешили брать дрова с фермы, домой мы их носили в коробках и пакетах, так и грелись, — улыбается Влада.

«Мне говорили: вот мы в свое время терпели, а вы не можете»

Не раз, рассказывает Влада, они жаловались в конторе на условия в доме. Как-то даже письмо в министерство сельского хозяйства и продовольствия написали. После этого девушкам установили ванну.

— Она была не новая, возможно, оказалась ненужная у кого-то из работников, — продолжает рассказывать Влада. — Мы не возмущались, вымыли ее и могли хотя бы воду туда набирать, а то до этого все приходилось обходиться тазиками.

— Вы не искали дом получше?

— Нет, ближайший райцентр от деревни далеко, — объясняет свою позицию собеседница. — К тому же, по договору хозяйство обязано было предоставить мне жилье. По факту его предоставили, но только то, которое было. Честно, сразу я думала, что из-за проблем с квартирой мне разрешат не отрабатывать все пять лет. Когда поняла, что придется остаться здесь до конца, ходила, добивалась, чтобы условия улучшили.

Через год Илона доработала распределение и уехала, Влада осталась одна.

Ситуация не исправлялась. Наоборот, в какой-то момент печка треснула. Почему это случилось, Влада не знает. Возможно, она ее неправильно ее топила. А может, говорит, потому что печь не новая. Дым попадал в квартиру. В помещении держался специфический запах, а на вещах оставался тонкий слой сажи.

— …Зарплату периодически задерживали, часть денег переводили на магазин, где хочешь не хочешь, а приходилось на эту сумму затариваться, — продолжает описывать свой быт Влада.

— А какие у вас были отношения с коллективом?

— С простыми работниками хорошие, с руководством — не очень, — честно отвечает она. — Кому понравится, что сотрудник ходит, пытается чего-то добиться? Мне говорили, вот мы в свое время терпели, а вы не можете.

«В какой-то момент предложил ей заплатить за распределение и уехать оттуда»

Фото: страница Владиславы Шеремет в «ВКонтакте».

К третьему году отработки в гостях у общей приятельницы Влада познакомилась с Димой. Говорят, друг другу понравились с первого взгляда. Стали встречаться. Целый год почти каждый день после работы молодой человек ездил из родных Калинковичей к Владе в деревню — на дизеле это минут 50 пути.

— Видел, как ей тяжело, особенно зимой, — говорит Дмитрий. — В какой-то момент предложил ей заплатить за распределение и уехать оттуда.

— Такая мысль была у меня еще в первый год отработки, как только начались проблемы с отоплением, — поясняет Влада. — Но сумма, которую мне тогда насчитали, казалась неподъемной, и от идеи пришлось отказаться.

К осени 2018-го долг за учебу составлял 4928 рублей. Ни у Влады, ни у Димы, который работает слесарем в горгазе, таких денег не было. Пришлось бы занимать. Зарплата девушки в хозяйстве была невысокой, рассказывает пара, большую сумму банк ей бы не дал. Взять на себя кредит предложил парень.

— Влада меня отговаривала: а если расстанемся? Предлагала написать расписку. Потом и родные начали: а вдруг она тебя бросит, уедет… Я спасовал, предложил все оформить на маму Влады. Потом подумал: женщина живет в другом районе, зачем ей возиться со всеми этими справками? Да и уверен я, что мы не разойдемся — и в итоге все оформил на себя.

— Моей маме идея с кредитом тоже не очень понравилась, — слово за Владой. — Точнее, она боялась, что на мне будет висеть такой долг. Говорила, отработай эти два года — и все. Но я уже не могла. Казалось, я не переживу еще одну зиму.

«Каждый месяц платим по кредиту 170−180 рублей»

Пока Влада жила в деревне, она получала еще одну «вышку» в Витебской ветакадемии. В сентябре девушка уехала на сессию. Тогда же они с Димой оплатили долг за учебу.

Фото: страница Владиславы Шеремет в «ВКонтакте».

— Я позвонила в хозяйство, объяснила ситуацию, мне ответили: «Приезжай, поговорим», — вспоминает тот период Влада. — А когда вернулась в деревню, меня без проблем отпустили.

Влада перевезла вещи к Диме, отдала хозяйству ключи от дома. Теперь они с парнем живут в Калинковичах.

— Сейчас я работаю в зоомагазине, — рассказывает о своей жизни Влада. — Бюджет у нас с Димой общий. Каждый месяц платим по кредиту 170−180 рублей. Это примерно половина моей зарплаты. Родители больше не переживают, видят: у нас все хорошо.

— Еще не пожалели, что взвалили на себя такую сумму? — спрашиваем у Влады.

— Нет, особенно как вспомню, что эта зима была снежная, — улыбается девушка. — Снова бы пришлось возиться с дровами… Нет, я точно не жалею.

— Осталось спросить, когда свадьба?

— Да не хочу я жениться, — неожиданно для всей этой романтической истории отвечает молодой человек. — Зачем? Можно ведь и так жить. Влада, конечно, шутит, что в 28 собирается замуж, ну, а я, мол, уже как хочу. В любом случае у меня еще есть два года, чтобы пересмотреть жизненные установки.

Юрист: «Выплата освобождает человека от отработки по целевому или распределению»

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По словам специалистов, университеты распределяют 99 процентов выпускников-бюджетников. Оснований, чтобы человека освободили от отработки, мало, и они должны быть вескими — например, беременность. Поэтому, говорят юристы, в последнее время студенты, которые учились бесплатно, все чаще рассматривают вариант вернуть деньги за обучение, только бы не ехать по распределению. Большинство, правда, останавливается еще на стадии идеи.

— Суммы, что насчитывают бюджетникам, в разы больше того, что платили платники, — говорит Кристина Рихтер, юрист организации Youth Labour Rights и напоминает: ситуация, когда молодой специалист выплатил деньги за учебу, не освобождает его от взаимоотношений с нанимателем.

— Выплата освобождает человека от отработки по целевому направлению или распределению, но общие правила расторжения трудового договора никто не отменял, — рассказывает собеседница. — Если между работником и нанимателем заключен контракт на два года или пять лет, легко уволиться можно лишь по соглашению сторон.

— А что делать, если заплатил, а работодатель не отпускает?

— Возможно, получится расторгнуть контракт по каким-то другим основаниям, — продолжает специалист. — Например, по требованию работника в связи с состоянием здоровья или сменой места жительства. Или, предположим, работнику необходимо ухаживать за родителями-инвалидами, которые живут в другом населенном пункте. При этом все основания необходимо подтвердить документально.

— А если просто не ходить на работу?

— Тогда человека уволят по статье за прогул.