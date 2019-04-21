Победа демократии Игорь Эйдман

21.04.2019, 22:54

Игорь Эйдман

У россиян такого выбора нет.

Поздравляю украинских друзей с выборами!

Каким бы ни был результат голосования, главное, что демократические институты в Украине работают, люди сами выбирают свою власть.

А вот у россиян, к сожалению, выбора нет. Они (мы) не так давно были приговорены к очередным 6 годам лишения свободы под властью главного вертухая. Самое страшное, что и после окончания этого срока (как часто было в сталинских лагерях) заключенных на свободу не выпустят, а скорее всего приговорят к очередным шести годам под Путиным.

И еще, украинцы выбирают не царя или вождя. В стране реальное разделение властей и активное гражданское общество. Кто бы не стал президентом, в Каноссу к Путину ему пойти не дадут, сопротивление агрессии будет продолжено.

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Уверен, что путинская пропаганда достаточно быстро начнет поливать Зеленского грязью (не меньше, чем раньше Порошенко), а российская агентура станет всячески интриговать против него.

По-другому и быть не может. Ведь кремлевская программа минимум: сохранить Украину в качестве пропагандистского образа врага-неудачника, отвлекающего россиян от их реальных внутренних проблем.

А программа максимум - дискредитировать и максимально ослабить любую украинскую власть, вызвать хаос в Украине. Добиться раскола страны, чтобы потом сожрать наиболее "вкусные" ее осколки.

Даже программа минимум уже не работает. А программа максимум - вообще шизоидный бред. Но кто сказал, что в Кремле сидят адекватные люди? И они, конечно, будут пытаться реализовать свои болезненные фантазии.

Игорь Эйдман, Facebook