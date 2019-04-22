Три совета Владимиру Зеленскому 1 Мустафа Найем

22.04.2019, 10:22

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Мустафа Найем

Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения – это и проблемы украинцев.

Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения – это и наши проблемы

Мы выбрали нового президента. Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения – это и наши проблемы.

Три совета, которые хотелось бы дать Владимиру Зеленскому.

Первый. Помнить, что случилось с Петром Порошенко. Не перечёркивать успехи и не совершать тех же ошибок.

Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие всех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.

Третий. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и посадить за стол переговоров о новом общественном договоре не олигархов, которые уже выстроились в очередь, а тех 72,3% украинцев, которые прямо сейчас готовы поддержать любые начинания.

И отдельно надо отдать должное Петру Порошенко. Он боролся до конца, использовал, что мог и как мог, не всегда честно, но грань не перешёл. Думаю, его ждут нелегкие времена.

Но с этого дня мы уже не заложники его ошибок. Их мы можем только исправлять. А вот его достижениями мы пользоваться будем. За них стоит поблагодарить. Спасибо. Отдельно – за последние слова и выступление.

Мустафа Найем, «Фейсбук»