Хоть коня, хоть шоумена 6 Виталий Портников

22.04.2019, 13:33

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Виталий Портников

Помешать осуществлению плана олигархов могут новый президент и украинский народ.

Триумфальная, без всякого преувеличения, победа шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине – это не просто победа над действующим президентом Петром Порошенко. Это ещё и безусловная победа над целым политическим классом, над системой, которая после этой победы буквально лежит в руинах. Ведь в первом туре Зеленскому, помимо Порошенко, проиграли опытные известные политики, которые еще за несколько месяцев до выдвижения его кандидатуры претендовали на прохождение во второй тур выборов. Что же произошло?

Проще всего объяснить такой феноменальный результат разочарованием граждан во власти, усталостью от бедности, войны и коррупции, стремлением увидеть новые лица во власти, что и будут сегодня делать многие наблюдатели. Еще один важный мотив, о котором скажут сторонники Петра Порошенко, – безразличие многих граждан к государственным атрибутам, благодаря чему триада "Армия. Язык. Вера" не могла не проиграть простому пацанскому "Мы их сделаем".

Все эти объяснения были бы хороши, если бы Владимир Зеленский находился на политической сцене Украины в гордом одиночестве в битве с государственным драконом, и мы не хотели бы понять, какие еще игроки, помимо новоизбранного президента, становятся бенефициарами государственных руин. Но для того, чтобы понять и увидеть это, придётся вернуться в 2014 год.

Тогда, на пике противостояния протестного движения и Виктора Януковича оказалось, что олигархи, казавшиеся естественными союзниками его режима, не в восторге от тех криминальных правил, которые президент навязал государственному организму. Днепропетровская команда олигарха Игоря Коломойского поддержала Майдан. Дмитрий Фирташ и ушедший в отставку с поста главы администрации президента в самом начале протестов Сергей Лёвочкин явно хотели, чтобы президент ослаб. Виктор Пинчук всегда был готов к диалогу с оппозицией, а Ринат Ахметов сохранял свой традиционный нейтралитет, основанный на простом правиле: с ним всегда договаривается любая украинская власть.

Крах Януковича означал и крах всей созданной им системы власти, институций, даже самого государства. И влияние олигархов в этой новой народной стихии тоже ослабло, но ненадолго. Потому что первые же дни российской агрессии продемонстрировали: страну нельзя отстоять без поддержки олигархических кланов. Стало происходить то, что трудно себе было представить даже в эпоху Януковича, не то что после Майдана. Игорь Коломойский стал главой администрации Днепропетровской области, а его соратник Игорь Палица возглавил Одесскую область. Были попытки уговорить Рината Ахметова возглавить Донецкую область, во главе которой в результате оказался его давний партнер Сергей Тарута. Для того чтобы обеспечить себе успех на выборах президента страны, Порошенко был вынужден заручиться поддержкой Фирташа и Лёвочкина на специальной встрече в Вене. Новая, постмайданная Украина из криминальной республики вновь превратилась в олигархическое государство.

Однако, и это важно понять, как олигархическое государство Украина не развивалась. Новая власть не столько по своей воле, сколько под давлением западных кредиторов начала ограничивать олигархическое влияние. Из всех олигархов более других пострадал Коломойский, вынужденный покинуть страну и лишившийся контроля над компанией "Укрнафта" и Приватбанка. Но не только он, но и Фирташ с Пинчуком могли считать, что Порошенко слишком переоценивает важность президентской должности и зря возомнил себя ровней настоящим хозяевам страны. Ну а Ахметов по-прежнему сохранял свой привычный нейтралитет. И ещё контроль над телевизионным холдингом. Собственно, эта четверка полностью контролирует телевизионное пространство страны, определяющее представление большинства граждан о происходящем. Новостью этой избирательной кампании стало то, что к этому, уже классическому контролю добавилось умение работать с новыми технологиями, а значит, с новыми поколениями олигархических подданных.

Сигнал, который олигархи послали этой избирательной кампанией всему украинскому политическому классу, прост: тот, кто не хочет с ними договариваться, не хочет их услышать, тот, кто покушается на их собственность, не может рассчитывать на победу на выборах, а они могут ввести в президентский кабинет того, кого посчитают достойным. Хоть коня, хоть шоумена. И я не сомневаюсь, что этот сигнал уже услышан и усвоен, а значит, новый парламент будет находиться почти под тотальным олигархическим контролем. Так что украинское государство, пытавшееся из олигархической вольницы стать настоящим государством, разгромил не популярный артист и не уставшие граждане. Его разгромили именно те, кто хочет, чтобы государство оставалось всего лишь инструментом их привилегированного клуба миллиардеров. И если после выборов президента и парламента их план окончательно воплотится в жизнь, вскоре Украину (как и соседнюю Молдову) оппозиционеры будут называть "захваченным государством", что, впрочем, особого влияния на систему принятия решений оказывать не будет.

Помешать осуществлению этого плана могут новый президент и украинский народ. Новый президент – если он в эйфории своей победы и народных ожиданий перестанет понимать, почему он должен считаться с интересами тех, кого годами веселил на концертах и вечеринках. Но в таком случае Зеленский должен быть готов к настоящей политической войне на уничтожение, а мы не знаем, готов ли он, хочет ли он держать удар. А украинский народ – если олигархи будут склонять власть к договоренностям с Москвой, которые покажутся предательством активной части общества. Тогда Украина вновь погрузится в восстание, которое поддержит та часть олигархического клуба, которая сочтет, что конкуренты получили слишком много власти и собственности.

Это, кстати, ещё одна, самая очевидная возможность воспрепятствовать наступлению олигархов на ослабевшее государство. Миллиардеры находят общий язык, когда нужно объединиться против влияния государственных структур, но не сохраняют единства после победы. История "семибанкирщины" в России – яркая тому иллюстрация.

Уже через несколько недель олигархические телеканалы начнут войну на уничтожение конкурентов хозяина, близкие к олигархам политики начнут бороться друг с другом в эфирах, президентская администрация начнет укомплектовываться представителями противоборствующих кланов, а журналисты-расследователи будут обнаруживать в своих электронных почтовых ящиках новые "прослушки", документы из офшоров и сенсационные фотографии. Именно благодаря этой неспособности договариваться победы олигархов над государством пока что оборачивались не авторитаризмом, а специфической украинской демократией. Ну а что бывает со страной, когда государство и олигархи оказываются способны прийти к согласию, российскому читателю напоминать не нужно.

Виталий Портинков, "Радио Свобода"