Антон Геращенко: У народа Украины оказалась очень хорошая память 1 22.04.2019, 15:42

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Петру Порошенко припомнили обещания, которые он не выполнил.

Вчера, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. По его итогам новым президентом Украины стал Владимир Зеленский.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к депутату Верховный Рады Украины, члену коллегии Министерства внутренних дел Украины Антону Геращенко:

- Результаты второго тура выборов в Украине стали ожидаемыми. Петр Порошенко имел огромный антирейтинг, он не выполнил большинство своих предвыборных обязательств.

Он так хотел, чтобы его избрали в 2014-ом году, что дал ряд нереалистичных обещаний, а у народа Украины оказалась очень хорошая память.

Петру Порошенко припомнили и обещание закончить войну за несколько недель, значительно поднять зарплаты, вернуть курс доллара к старому курсу, что было очевидно нереально сделать.

К этому прибавилось, что за пять лет президентства он окружил себя друзьями, партнерами, которые влипли в коррупционные скандалы. Все это было поднято, припомнено.

Результаты выборов в Украине показывают, что в стране есть настоящая демократия. Политик, который не сдерживает свои обещания, говорит неправду, окружает себя сомнительными личностями, может быть не переизбран на еще один срок.

Мы показали всему миру, что у нас есть свободные выборы, которые проводятся так, чтобы каждый желающий мог проголосовать за своего кандидата. Особая роль в этом министра внутренних дел Украины — Арсена Авакова, который не поддался на угрозы и давление и был равноудален от всех кандидатов в президенты.

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