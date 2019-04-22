Станислав Шушкевич о выборах в Украине: Любители очень скоро станут профессионалами 3 22.04.2019, 22:48

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Станислав Шушкевич

Фото: kp.by

Первый глава независимой Беларуси дал оценку прошедшим в Украине выборам президента.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал «Радыё Рацыя» результаты президентских выборов в Украине.

- Победу Зеленский в Украине лично я воспринял, как победу демократии в стране, как демократическую избирательную процедуру. Не хочу предсказывать, как дальше будет себя вести новый президент, но пока что все происходит в соответствии с нормальными этическими нормами. И это пример того, как выборы должны проходить в демократической стране. К сожалению, Беларуси до этого очень и очень далеко.

- Некоторые говорят, что Украина голосовала: не за Зеленского, а против Порошенко...

- Я так не думаю. Есть много людей, которые завидуют Порошенко, но свой капитал он заработал не через какие-то незаконные процедуры. Порошенко - более опытный политик, чем Владимир Зеленский, но и тот со временем наберется опыта. Тем более, я видел во время избирательной кампании, что у Зеленского была неплохая команда. Это любители, которые очень скоро станут профессионалами.