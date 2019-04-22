закрыть
23 апреля 2019, вторник, 0:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Станислав Шушкевич о выборах в Украине: Любители очень скоро станут профессионалами

3
  • 22.04.2019, 22:48
  • 2,056
Станислав Шушкевич
Фото: kp.by

Первый глава независимой Беларуси дал оценку прошедшим в Украине выборам президента.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал «Радыё Рацыя» результаты президентских выборов в Украине.

- Победу Зеленский в Украине лично я воспринял, как победу демократии в стране, как демократическую избирательную процедуру. Не хочу предсказывать, как дальше будет себя вести новый президент, но пока что все происходит в соответствии с нормальными этическими нормами. И это пример того, как выборы должны проходить в демократической стране. К сожалению, Беларуси до этого очень и очень далеко.

- Некоторые говорят, что Украина голосовала: не за Зеленского, а против Порошенко...

- Я так не думаю. Есть много людей, которые завидуют Порошенко, но свой капитал он заработал не через какие-то незаконные процедуры. Порошенко - более опытный политик, чем Владимир Зеленский, но и тот со временем наберется опыта. Тем более, я видел во время избирательной кампании, что у Зеленского была неплохая команда. Это любители, которые очень скоро станут профессионалами.


популярное за неделю

Мнение

Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко
Три совета Владимиру Зеленскому
Три совета Владимиру Зеленскому Мустафа Найем
Победа демократии
Победа демократии Игорь Эйдман