Юрий Воронежцев: Белорусам нужно больше следить за тем, что мы едим 12 23.04.2019, 19:01

3,257

Иллюстрационное фото

Белорусы должны опасаться продуктов из загрязненных в результате чернобыльской катастрофы территорий.

Физик, кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев в интервью «Белсату» рассказал, какую стратегическую ошибку совершают сегодняшние власти и почему белорусы должны опасаться продуктов из загрязненных в результате чернобыльской катастрофы территорий.

По мнению Воронежцева, сейчас почти невозможно получить существенную дозу радиации от земли или из водоемов. Основная опасность для белорусов сегодня – это внутреннее облучение. То есть облучение через загрязненные продукты питания.

«Сейчас вообще нужно больше следить за тем, что мы едим, а не за тем, где ходим и купаемся. К сожалению, и люди забыли, и им не напоминают, где они живут. Им же говорят, что Чернобыль якобы давно закончился. Люди пьют загрязненное молоко, едят продукты и, самое главное, собирают в лесах загрязненные грибы и ягоды, везут их родственникам в город. А потом удивляются, почему у людей онкологические заболевания. Они забывают что за зиму съели 20 банок консервированных грибов – а это самоубийство», – говорит он.

В настоящее время в Беларуси реализуется 5-я государственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, она завершится в 2020-м году. Такие программы разрабатываются с 1990-го года и к первым из них, еще во времена СССР, Воронежцев имел непосредственное отношение. Собеседник «Белсат» вспоминает: в первых программах акцент делался на развитии медицинского обслуживания, контроле за питанием и обеспечении населения чистыми продуктами. А сейчас власть делает акцент на вводе в сельскохозяйственный оборот загрязненных земель. Хотя на некоторых из них вообще нельзя выращивать сельскохозяйственную продукцию.

«Сейчас наблюдается недопустимый перекос: вбухиваются колоссальные средства на развитие сельского хозяйства в этих регионах. А я уверен, что государство абсолютно не должно лезть в загрязненные районы с развитием сельского хозяйства. А те деньги, которые туда вбухиваются для производства условно чистой продукции, лучше пустить на производство продукции на чистых землях, а также на улучшение состояния здравоохранения, которому катастрофически сегодня не хватает средств», – объясняет Воронежцев.

Из-за загрязнения радионуклидами после аварии на ЧАЭС около 264 тыс га белорусских земель были исключены из сельскохозяйственного оборота. Однако власти Беларуси постепенно начали реабилитацию загрязненных радиацией районов. Например, на Гомельщине на данный момент вернули в сельскохозяйственный оборот 16,1 тыс га. «За пятилетку, которая началась, при всех проблемах и трудностях мы окончательно решим все вопросы, связанные с югом нашей страны, чтобы эти земли забыли, какая произошла трагедия», – обещал Александр Лукашенко в 2016 году. Так, например, в 2017 году Лукашенко подписал указ № 259, который лишил километровой защитной зоны Полесский государственный радиационно-экологический заповедник с целью снятия ограничения «по использованию земельных участков».

Воронежцева возмущают заявления ученых, заявляющих, что на некоторых землях уже можно восстанавливать сельское хозяйство.

«Нам говорят, что прошло 30 лет, и это больше, чем период полураспада цезия и стронция. Мол, сейчас земля в два раза чище стала. Но серьезные ученые смеются над этим. Для того, чтобы говорить хотя бы о частичном очищении земли, нужно, чтобы прошло минимум 4-5 периодов полураспада, а лучше 10. Через 100 лет мы скажем, что земля более-менее очистилась и на ней можно что-то делать», – говорит ученый.

Воронежцев отмечает, что в последнее время особую опасность для белорусов представляет америций-241 – продукт полураспада плутония-241. Америций – источник альфа-облучения, он несет смертельную угрозу для человека. Период полураспада огромный – 433 года.

«Америций очень опасен, и его появление говорит о том, что наша проблема не исчерпана. Наша проблема надолго. Не надо себя убаюкивать, говорить, что столько лет прошло и все нормально, поэтому давайте строить атомную станцию. Для меня просто удивительно, как страна, где на душу населения приходится почти гектар сельскохозяйственных земель, вкладывает колоссальные средства, чтобы произвести очень дорогую и очень опасную продукцию на загрязненных землях», – говорит он.

Воронежцев отмечает, что разработчики первых программ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС понимали опасность внутреннего облучения, поэтому в те времена принимались жесткие решения выселять людей. Однако в 90-е денег на такие масштабные проекты не было и о выселении многих территорий речи уже не шло. Люди остались там жить. Единственный выход – массово пропагандировать очень бережное отношение к продуктам питания.

«Однако этого нет. Люди забыли, что такое радиация. А в связи со строительством АЭС даже пропаганда в обратном направлении пошла», – добавляет Воронежцев.