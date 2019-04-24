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Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения России

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  • 24.04.2019, 17:01
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Киев бьет тревогу из-за раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов, пишет "Новое время".

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - заявил он в Twitter.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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