Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения России

Украина обратилась в Совбез ООН из-за решения России7
- 24.04.2019, 17:01
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Киев бьет тревогу из-за раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов, пишет "Новое время".
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"По поручению президента Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - заявил он в Twitter.
За дорученням @poroshenko вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям! https://t.co/suZpmpgAtQ— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".