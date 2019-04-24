Роман Кисляк: Власть и милиция очень боятся гласности 5 24.04.2019, 18:37

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ФОТО: TUT.BY

В Бресте прошли суды над активистами и журналистами.

Власти Бреста начали более жестко реагировать на протест против строительства аккумуляторного завода. 24 апреля в судах прошла серия заседаний против активистов, а вчера на журналистов, сотрудничающих с каналом «Белсат», составили сразу пять протоколов, сообщил корреспондент belsat.eu в Бресте.

Участники акции протеста 7 апреля получили штрафы: Виталий Казак 765 рублей, 127,5 рубля присудили Виктору Сендару, обоих задержали после акции 14 апреля и ночь они провели в ИВС. Также Олег Вялов был приговорен к штрафу в 637,5 рубля, Дмитрий Андросюк – к 1020 рублям штрафа.

25 и 26 апреля состоятся еще 10 судов над противниками завода.

«Работники милиции стали применять репрессии против наиболее активных участников протестов, они перешли к массовым задержаниям и судам против активистов, так как поняли, что единичные точечные репрессии не работают. Власть и милиция очень боятся гласности и независимых журналистов, которые рассказывают правду о том, что сейчас происходит у нас в городе, поэтому разными способами пытаются закрыть им рот», – считает правозащитник Роман Кисляк.

Журналистов, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат», Милану Харитонову и Александра Левчука, накануне вечером участковый Руслан Хотько вызвал в опорный пункт милиции. На них составили по два протокола по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ) за освещение протестов против аккумуляторного завода. Кроме того, на Левчука составили протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение).

«Третьего марта мы с Миланой Харитоновой вышли из дома, чтобы поехать на работу, но нас схватили работники милиции, которые не только не объяснили нам нашего статуса, но и применили против меня физическую силу. Разумеется, просто так оставить такой милицейский беспредел я не мог и написал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру, но оттуда все мои жалобы вернулись в Московский РОВД Бреста, работники которого меня и задерживали. Один из работников рассказал мне, что зря я жаловался, так как мои жалобы все равно попадают в одно место, и поэтому, чтобы не отвечать на жалобы, на меня составили протокол за неповиновение милиции, – рассказал Александр Левчук.

Журналиста будут судить 30 апреля.

Компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в конце 2017 года. Подрядчиком выступает китайская корпорация. Официальная экологическая экспертиза утверждает, что воздействие предприятия на окружающую среду будет незначительным, но местные жители выступают против проекта. Брестчане собрали более 37 тысяч подписей против строительства завода и направили их в администрацию Лукашенко. Каждое воскресенье жители Бреста выходят на акции протеста в центре города.