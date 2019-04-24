На границе с Литвой горит лес: пункт пропуска «Привалка» закрыли 1 24.04.2019, 18:44

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С 16.00 из-за лесного пожара приостановлено оформление в пункте пропуска «Привалка» в обоих направлениях.

Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

В ведомстве рассказали, что в связи с возгоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.

Как сообщает «Блог Гродно s13», сильный лесной пожар начался около 14.30 в районе пригородной деревни Гожа. По информации очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.

По состоянию на 16.30, в ликвидации пожара задействованы более 100 спасателей, специалисты лесхоза, погранвойска, милиция. На месте работают более десяти единиц пожарной техники. Ведется постоянный мониторинг обстановки.