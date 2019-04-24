Junge Welt: Датский камешек заткнул трубу «Северного потока - 2» 24.04.2019, 18:58

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Трубопровод «Северный поток - 2», по всей видимости, не будет готов в ближайшее время.

Такие оценки высказали российские СМИ в понедельник после нового поворота в споре между компанией-оператором и датским правительством. Оператор подтвердил, что был направлен запрос местным регулирующим органам на выдачу разрешения на прокладку по новому маршруту. Он больше не проходит параллельно с первыми двумя уже введенными в эксплуатацию нитками «Северного потока» к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а обходит остров с северо-запада, ближе к шведскому побережью, пишет Junge Welt (перевод - inosmi.ru).

Основное различие между маршрутами — правовой статус затронутых вод. К юго-востоку от Борнхольма маршрут проходит через датские территориальные воды. Там Дания может отказать в выдаче разрешения. К северу и западу от острова находится только «исключительная экономическая зона» Дании. Здесь государство, которое должно выдавать разрешение, не может отказать в его выдаче. Дальше на юго-восток, в нескольких милях проходит граница с экономической зоной Польши. Здесь выдачи разрешения ждать не стоит.

Дания затягивала с выдачей разрешения еще в случае первого рассматриваемого маршрута. Заявление о выдаче разрешения было подано еще в 2017 году, ответа нет до сих пор. То, что за этим стоят политические мотивы, не является тайной. США и настроенные против «Северного потока» восточно-европейские страны ЕС выступили в Копенгагене против проекта. В результате датский парламент издал особый закон, позволяющий министерству иностранных дел, которое, в общем-то, не имеет ничего общего с подобными делами о выдаче разрешений, по соображениям безопасности выступить с возражением против разрешения, в котором по международному морскому праву не может быть отказано.

Что касается маршрута через «исключительную экономическую зону», ведомство может затормозить проект при помощи кропотливой «проверки». Законом предусматриваются следующие сроки: до шести месяцев для проверки экологической безопасности, еще шесть месяцев на проверку всех предложенных вариантов. В результате строительные работы на некоторое время будут заморожены, если не придется снова доставать части уже проложенных труб и прокладывать их заново. Это будет связано и с дополнительными расходами. Официально оператор называл расходы на строительство в размере около 9 миллиардов евро. Критики уже давно называют «реалистичной» цифру порядка 15 миллиардов. Это повлияет и на рентабельность трубопровода. Для российской стороны и ее партнеров в Западной Европе неминуемо повысится и стоимость идущего по трубе газа. Тем самым сократится разница в цене с более дорогим сланцевым газом, который США хотят продавить на рынок ЕС.

Российские источники в понедельник высказали мнение, что Дания рано или поздно выдаст разрешение. Вероятно, Копенгаген хочет не допустить, чтобы новый трубопровод был готов до того, как Россия согласует с Украиной объем будущего транзита газа. То, что Украина останется страной-транзитером, Киеву также обещал Берлин как «утешение» за то, что «Северный поток — 2» все же будет построен. Заметно, что в последние годы ничего не было слышно о немецком влиянии на Данию. Вероятно, Берлину, перед которым стоит геополитическая цель поддержания Украины, очень удобно прятаться за Копенгагеном.

Без соответствующих альтернативных трубопроводов России придется или согласовывать больший объем транзита через Украину, к чему стремится Киев и что сократит нагрузку и рентабельность трубопровода, или отказаться на неопределенное время от части доходов от газового экспорта. Даже если Москва пошла бы на это, это было бы крайне рискованно, потому что таким образом возникнет полная зависимость от решений политически обусловленных датских регулирующих органов. И, вероятно, это поставит под угрозу ее репутацию на рынке ЕС как надежного поставщика.

Тем временем Совет Европы окончательно принял спорную газовую директиву. Она предоставляет ЕС большие возможности для влияния на сырьевые трубопроводы из третьих стран, в том числе из России. Однако Германия в ходе многолетней борьбе добилась того, что государство, на территории которого поставляемое сырье впервые поступает на рынок, несет ответственность за выстраивание отношений поставок. То есть она занималась ведением переговоров с Газпромом. Но, согласно новой директиве, она также обязуется вести эти переговоры в соответствии с правом ЕС. Долгое время Берлин заявлял, что обсуждать «Северный поток — 2» уже не актуально, поскольку строительство уже ведется, разрешение выдано, и директива неприменима к этому проекту, однако в начале года он все-таки сдался — вероятно, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон на решающем голосовании в Совете в феврале не нанес удар с тыла.