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В Вилейке вынесли приговор директору сельхозпредприятия, который является еще и «депутатом»

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  • 24.04.2019, 19:47
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Фото: tut.by

Фигурантом дела стал руководитель одного из сельскохозяйственных ОАО района.

Суд Вилейского района вынес приговор директору местного ОАО и одновременно «депутату» сельского «совета депутатов». Согласно обвинению, он дал указание отчитаться о засеянных площадях, но цифра была значительно преувеличена. Об этом tut.by рассказал прокурор района Вадим Шукринов.

Фигурантом дела стал руководитель одного из сельскохозяйственных ОАО района, который к тому же является «депутатом». Его судили за служебный подлог по ч.2 ст. 427 Уголовного кодекса, а именно — за искажение данных государственной статистической отчетности.

Осенью 2018 года предприятиям было поручено к 1 октября завершить посев озимых зерновых, но предприятие не справлялось к сроку по ряду причин.

«И руководитель дал указание подчиненным внести в форму статистической отчетности заведомо ложные сведения, где площадь посевов была завышена на 472 га», — рассказал прокурор Вадим Шукринов.

Факт вскрыли сотрудники Комитета госконтроля, а позже уголовное дело возбудила прокуратура района: «Поскольку, одновременно с этим, гражданин являлся депутатом одного из сельских Советов депутатов».

По версии следствия, мотивом фигуранта стали «ложно понятые интересы службы», а также желание создать видимость хорошей работы «любой ценой». Сторона обвинения просила запретить ему в течение 5 лет занимать определенные должности и оштрафовать на 400 базовых величин (более 10 тысяч рублей).

24 апреля суд района озвучил приговор: 1,5 года лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания на этот же срок (то есть останется на свободе, если снова не нарушит закон). И плюс к тому же — запрет на 5 лет занимать определенные должности, причем он действует сразу с момента вступления приговора в силу, без отсрочек.

«Искажение государственной статистической отчетности, на мой взгляд, это не только обман органов статистики, но и обман нашего общества, государства, — отметил прокурор Вадим Шукринов. — Изначально обвиняемый не признавал себя виновным и утверждал, что произошла арифметическая ошибка. Но во время предварительного расследования и суда он признал вину полностью".

Что касается полномочий «депутата», то он пока не лишен их, но это вполне ожидаемо. Как сообщало издание Край.by, в марте такой вопрос рассматривали в Воложинском районе, где «депутат» был осужден за служебную халатность.


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