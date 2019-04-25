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Зеленский: Языковой закон будет тщательно проанализирован после моей инаугурации

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  • 25.04.2019, 15:50
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Украинский язык должен быть единственным государственным, но закон принимался в сложной обстановке.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие Верховной Радой закона о государственном языке и пообещал проанализировать его после инаугурации. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Зеленский отметил, что в Украине следует принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот.

"Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его употребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что "сделало его заложником политической риторики".

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - отметил Зеленский.


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