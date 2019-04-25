Захаров: Могу поставить ставку в бутылку кумыса, что Казахстан выиграет ЧМ 4 25.04.2019, 20:42

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» поделился мнением о том, кто выиграет предстоящий чемпионат мира в Казахстане.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мнением о том, кто выиграет предстоящий чемпионат мира в Казахстане.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы команды Казахстана под руководством Скабелки на домашнем первенстве планеты?

— Первое место — и никаких вариантов. Могу поставить на это ставку в бутылку кумыса.

— Как относятся в Беларуси к тому, что Андрей Скабелка тренирует главного конкурента вашей сборной в борьбе за путевки в элиту?

— Отлично, — ничего страшного в этом нет. Если в Беларуси в Скабелке не нуждаются, а Казахстану он нужен, то, что тут говорить?! У нас, как Вы знаете, процессом все время рулят канадцы, а в Казахстане на первый план вышли белорусы, которые сейчас, я уверен, все и докажут.

Я хотел бы поздравить молодежную сборную Казахстана с сохранением прописки в сильнейшем дивизионе, а также «Арлан», который выиграл Континентальный Кубок. Ну, и заранее хотел бы поздравить и национальную сборную вашей страны — с возвращением в элиту. У Казахстана две команды в МХЛ, поэтому в этом плане вы молодцы, что это делаете, ведь благодаря этим двум командам у вас есть огромный успех.

— Какие команды, на Ваш взгляд, является главными фаворитами чемпионата Мира в Нур-Султане?

— Я думаю, все-таки, только две сборные — Казахстан и Беларусь. Словенцы даже с Анже Копитаром, я думаю, не потянут, потому что у них уже все возрастные, и их время прошло.

— Каковы ожидания и настроения хоккейной общественности Беларуси перед чемпионатом Мира?

— Все уверены на 100%, что мы окажемся в сильнейшем дивизионе мирового хоккея. И Казахстан там тоже будет. Я очень трепетно отношусь к своей Родине, поэтому переживаю за молодежную и юношескую казахстанские команды. Юноши, к сожалению, в этот раз не пробились в состав сильнейших сборных планеты,— приводит слова тренера Sports.kz.