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Михаил Горбачев попал в больницу

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  • 25.04.2019, 21:50
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Михаил Горбачев

О причинах госпитализации первого и последнего президента СССР не сообщается.

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Он рассказал, что Горбачев хотел приехать на премьеру документальной картины, закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль, но врачи запретили покидать больницу. «Не очень хорошо себя чувствует», — уточнил Сингер, не раскрывая причин госпитализации.

15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.


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