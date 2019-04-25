Михаил Горбачев попал в больницу2
- 25.04.2019, 21:50
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О причинах госпитализации первого и последнего президента СССР не сообщается.
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Он рассказал, что Горбачев хотел приехать на премьеру документальной картины, закрывающей 41-й Московский международный кинофестиваль, но врачи запретили покидать больницу. «Не очень хорошо себя чувствует», — уточнил Сингер, не раскрывая причин госпитализации.
15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.