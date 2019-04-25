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Как спасают Ольманские болота от огня

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  • 25.04.2019, 22:07
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Фото: kiev.informator.ua

За четыре дня площадь поврежденных земель уже достигла 400 гектаров, и пламя все еще полыхает.

Никто точно не знает, почему в Ольманских болотах разгорелся пожар. Известно лишь то, что к нам он пришел из Украины. По предварительной версии, причиной возгорания стали палы сухой растительности на украинской стороне. Как бы там ни было, разбираться в причинах возгорания у лесников сейчас нет ни времени, ни сил. За четыре дня площадь поврежденных земель уже достигла 400 гектаров, и пламя все еще полыхает, пишет tut.by.

Деревня Дзержинск Гомельской области, — ближайший к месту пожара населенный пункт. До горящих лесов отсюда примерно 35 километров. В здании Вильенского лесничества, на территории которого бушует огонь, малолюдно. Все, кто мог, уехали в лес на пожар.

В соседнем Дзержинском лесничестве за ситуацией на Ольманских болотах следят по камерам видеонаблюдения, установленным на вышке. В 9.00 на мониторе были отчетливо видны клубы дыма, поднимающиеся над деревьями. Дзержинские лесники и рады бы помочь коллегам, но у самих такая же проблема — загорелся лес вблизи украинской границы.

— Лесные пожары — это всегда опасно, — разоткровенничался пожилой лесничий, — Но верховые пожары — это вообще жуть. Стоишь от огня в метрах 100, а пламя уже над тобой.

Дорога к штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ольманских болотах проходит через лес, болота и пограничный контрольно-пропускной пункт. До украинской границы отсюда рукой подать, а до лесного пожара — около 25 километров по гравийке.

Возле штаба нас встретил генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов. Времени у него мало, поэтому беседуем в служебном УАЗике по пути на место пожара. Дорога затянута дымом, сквозь который проглядываются черные пустыри, обгоревшие стволы деревьев и красные языки пламени, которые метр за метром проглатывают сухую траву, прорываясь все глубже в лес.

«С ветром ситуация, конечно, страшная»

25 апреля в тушении пожара было занято 240 человек: работники лесхозов Брестской области и спасатели.

— От каждого лесхоза есть пожарная команда, в которую входят 7−8 человек. У каждой из них есть свой участок, за который они отвечают. Каждое утро мы проводим совместные с МЧС штабы, — объяснил Алексей Иванович.

Помимо людей, задействовано два вертолета Ми-8 авиации МЧС, пожарные машины, тракторы с плугами, которые опахивают участки, вездеходы.

Тушение пожара усложняется засушливой погодой и сильным ветром. Поэтому днем принимаются меры по сдерживанию пламени, а основная работа по ликвидации проходит ночью.

— Если бы ветра не было, то при нынешних технических средствах пожары были бы на каких-нибудь полгектара. Но с ветром ситуация, конечно, страшная, — рассказал гендиректор Брестского ГПЛХО.

По словам собеседника, лесники работают круглосуточно. Питание на месте организовано силами райпотребкооперации.

Лесник Михаил, который неоднократно участвовал в тушении лесных пожаров, говорит, что к спартанским условиям им не привыкать.

— Бывало, что и в лесу на ночь оставались. Окопаемся, чтоб не сгореть, и спим пока есть время. Сложная это работа. Помню, как-то в 96-м тушили пожар. Нас на очаге было три человека. Я заработался и не заметил, как пламя меня в кольцо взяло. В ранце воды уже не было. Лег на землю, чтобы не задохнуться, и начал землей огонь засыпать. Хорошо, что подошел товарищ, у которого была вода в ранце, — вытащил меня. Обгорел немного, но выжил.

Как отмечают лесники, масштабов 2015 года нынешний пожар в Ольманских болотах пока не достиг. Однако подводить какие-либо итоги рано:

— Мы этот пожар еще тушим, а уже два новых на подходе (из Украины. — Прим.). Один фронт — километра три. Второй — около пяти, — резюмировал Алексей Прокопов.


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