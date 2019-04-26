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Вячеслав Сивчик: БелАЭС - это ядерная бомба, которую РФ ставит на границе с ЕС

  • 26.04.2019, 20:06
Вячеслав Сивчик

Лидер движения солидарности «Разам» прокомментировал во время «Чернобыльского шляха» строительство БелАЭС.

«Энергетическая зависимость нашей России страны только увеличится, если БелАЭС будет запущено. Я долгое время работал геологом Та площадка, на которой строят АЭС, всегда считалась неподходящей. Кроме того, это стационарная ядерная бомба, которую Россия ставит на границе с ЕС», - заявил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

Charter97.org вел онлай-трансляцию стихийного «Чернобыльского шляха».


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