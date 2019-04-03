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Минские гимназисты развернули бело-красно-белый флаг на международной олимпиаде

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  • 3.04.2019, 16:21
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Математическая олимпиада проходила в Санкт-Петербурге.

C 25 по 31 марта проходил открытый Санкт-Петербургский турнир юных математиков, в котором приняли участие 12 команд. География участников была как никогда широка: кроме шести местных команд за победу боролись команда из Москвы, Донецка, Гомеля и три команды из Минска, пишет сайт минской гимназия №29.

Наилучший результат среди представителей Беларуси показала сборная нескольких минских гимназий с названием "Союзное государство", занявшее третье место в основном финале и завоевавшая диплом второй степени. Среди шести участников команды было 3 ученика 29 гимназии: Гордеюк Павел, Вергасов Вадим и Робилко Тимур.


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