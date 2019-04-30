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В Витебске лихач на Lexus намеренно нарушает ПДД и выкладывает видео в сеть

  • 30.04.2019, 9:30
Иллюстрационное фото

Жители города обратили внимание на «антигероя».

Похоже, в Витебске появился свой антигерой. В соцсетях, в паблике "Это Витебск, детка!" размещены видео умышленных нарушений ПДД молодым водителем Lexus, пишет abw.by.

После того, как поведение водителя вызвало негодование в сети, сам молодой человек удалил видео со своих страниц, однако, в паблике сохранились видео его небезопасных авторазвлечений. Вот, например, одно из них:

А вот скорость 169 км/ч:

Более того, вечером 24 апреля водитель Lexus совершил ДТП на Московском проспекте Витебска, разбив несколько автомобилей. Опять же паблик "Это Витебск, детка!", разместил в сети видео с места происшествия с комментарием "Грузят автомобили на эвакуаторы. Лексус пытаются завести".

Информация из паблика "Это Витебск, детка!":

По информации соцсети, в тот день, 24 апреля, водитель Lexus разбил 5 авто. В ГАИ Витебска отмечают, что не 5, а 2 авто. Позже произошли еще ДТП. В ГАИ Витебска прокомментировали:

- 24 апреля около 23.00 молодой человек 1996 года рождения, двигаясь по Московскому проспекту на автомобиле Lexus, совершил попутное столкновение с автомобилями BMW и Volkswagen.

В результате проверки выяснилось, что водитель Lexus пытался совершить опережение микроавтобуса Volkswagen и при перестроении не заметил приближающийся справа автомобиль BMW, в результате произошло столкновение с ним правой стороной.

Выравнивая автомобиль, молодой человек резко вывернул руль влево, и столкнулся с микроавтобусом, который от удара выехал на трамвайные пути.

Спустя 20 минут на этом же месте произошла вторая авария с участием двух других автомобилей. Но, поскольку ущерб во втором ДТП был незначительным, водители разъехались, реализовав право согласно ПДД без участия сотрудников ГАИ оформить "европотокол". В обоих случаях никто не пострадал.

Водитель Lexus привлечен к административной ответственности.

По факту размещенных в сети видео проводится проверка.


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