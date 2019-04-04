закрыть
4 апреля 2019, четверг, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Для иностранных дипломатов снос крестов в Куропатах стал шоком

17
  • 4.04.2019, 19:27
  • 3,680

Об этом сообщил журналист Франак Вечерко по итогам встречи с представителями девяти дипмиссий в Беларуси.

Для иностранных дипломатов сегодняшние события в Куропатах стали шоком. Об этом по итогам встречи с представителями девяти дипломатических миссий в Беларуси ("в том числе важнейших европейских государств") написал в Telegram журналист Франак Вечерко.

Утром 4 апреля власти организовали снос десятков крестов, ранее установленных в народном мемориале. Протестующих активистов задержала милиция.

"Власти на самом деле не просчитали последствия своих действий, — пишет Вечерко. — Один из дипломатов сказал, что снимки экскаваторов, которые ломают кресты, разлетятся по всему миру".


популярное за неделю

Мнение

Cамозванец осквернил главный символ христианства
Cамозванец осквернил главный символ христианства Николай Статкевич
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить
Не любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовить Богдан Яременко
Бесплатный сыр - только в мышеловке
Бесплатный сыр - только в мышеловке Леонид Невзлин
Совпадение?
Совпадение? Телеграм-канал «Баста»