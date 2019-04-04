Для иностранных дипломатов снос крестов в Куропатах стал шоком 17 4.04.2019, 19:27

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Об этом сообщил журналист Франак Вечерко по итогам встречи с представителями девяти дипмиссий в Беларуси.

Для иностранных дипломатов сегодняшние события в Куропатах стали шоком. Об этом по итогам встречи с представителями девяти дипломатических миссий в Беларуси ("в том числе важнейших европейских государств") написал в Telegram журналист Франак Вечерко.

Утром 4 апреля власти организовали снос десятков крестов, ранее установленных в народном мемориале. Протестующих активистов задержала милиция.

"Власти на самом деле не просчитали последствия своих действий, — пишет Вечерко. — Один из дипломатов сказал, что снимки экскаваторов, которые ломают кресты, разлетятся по всему миру".